Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава решил подключиться к расследованию миллиардера Илона Маска о тратах USAID, обратившись к предпринимателю лично.

В своем микроблоге «Х» политик обратил внимание на американские проекты в Латвии, разделив их на «хорошие» и…«мягкие».

«В Латвии среди хороших оборонных проектов, спонсируемых налогоплательщиками США, есть несколько действительно плохих «мягких проектов». Деньги были выделены: НПО Сороса, НПО, которая поддерживает иммиграцию граждан России в Латвию, НПО, которая находится под судом за поддержку нелегальных мигрантов, ЛГБТК», - написал политик, отметив в публикации Илона Маска.

In Latvia among good defence projects sponsored by USA taxpayers there are some realy bad "soft projects". Money was given to: •) Soros NGO, •) NGO who supports Russian citizen immigration to Latvia, •) NGO which is trialed for support of illegal migrants, •) to LGBTQ… — Jānis Dombrava (@janisdombrava) February 7, 2025

Как сообщалось, одним из первых в череде своих громких внешнеполитических решений Дональд Трамп поставил под вопрос существование крупнейшего донора гуманитарной помощи в мире.

Американскому Агентству по международному развитию (USAID) грозит слияние с Госдепартаментом и, как следствие, значительное сокращение средств. Сейчас же указом Трампа почти вся помощь по линии агентства заморожена на 90 дней, его руководство, а также почти все американские сотрудники отправлены в административный отпуск, а работающие за рубежом должны будут вернуться в Штаты в течение месяца.

Как уже сообщалось, последствия решения США заморозить финансирование различных программ иностранной помощи ощутили и в Латвии. К примеру, в НРЦ «Вайвари» пришлось временно ограничить обучение украинских специалистов. «Вайвари» продолжит обучение украинских специалистов здравоохранения, но уже при поддержке банка «Citadele», который выделил на проект 10 000 евро.