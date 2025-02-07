Депутат Домбрава обратился к Илону Маску: США спонсируют в Латвии Сороса, россиян и ЛГБТ!

Дата публикации: 07.02.2025
Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава решил подключиться к расследованию миллиардера Илона Маска о тратах USAID, обратившись к предпринимателю лично.

В своем микроблоге «Х» политик обратил внимание на американские проекты в Латвии, разделив их на «хорошие» и…«мягкие».

«В Латвии среди хороших оборонных проектов, спонсируемых налогоплательщиками США, есть несколько действительно плохих «мягких проектов». Деньги были выделены: НПО Сороса, НПО, которая поддерживает иммиграцию граждан России в Латвию, НПО, которая находится под судом за поддержку нелегальных мигрантов, ЛГБТК», - написал политик, отметив в публикации Илона Маска.

Как сообщалось, одним из первых в череде своих громких внешнеполитических решений Дональд Трамп поставил под вопрос существование крупнейшего донора гуманитарной помощи в мире.

Американскому Агентству по международному развитию (USAID) грозит слияние с Госдепартаментом и, как следствие, значительное сокращение средств. Сейчас же указом Трампа почти вся помощь по линии агентства заморожена на 90 дней, его руководство, а также почти все американские сотрудники отправлены в административный отпуск, а работающие за рубежом должны будут вернуться в Штаты в течение месяца.

Как уже сообщалось, последствия решения США заморозить финансирование различных программ иностранной помощи ощутили и в Латвии. К примеру, в НРЦ «Вайвари» пришлось временно ограничить обучение украинских специалистов. «Вайвари» продолжит обучение украинских специалистов здравоохранения, но уже при поддержке банка «Citadele», который выделил на проект 10 000 евро.

#США #Домбрава #Илон Маск
