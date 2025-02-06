Несмотря на глобальные вызовы, Латвия продолжит оказывать Украине постоянную медицинскую поддержку в рамках своих возможностей, подчеркнул министр здравоохранения Хоссам Абу Мери (СП) в беседе с послом Украины в Латвии Анатолием Куцеволусом в четверг.

Как сообщили министерстве здравоохранения, Национальный реабилитационный центр «Вайвари» продолжит обмен опытом в сотрудничестве с украинскими врачами, для этого изыскиваются новые источники финансирования. Министр обсудил с послом возможности углубления этого сотрудничества за счет вовлечения более широкого круга медицинских секторов и медицинских учреждений.

«Оказание постоянной поддержки Украине отвечает интересам безопасности Латвии, и наш медицинский персонал может многому научиться на опыте, полученном украинцами во время войны», — заявил Абу Мери.

Стороны также обсудили реализуемую в Латвии программу реабилитации украинских военнослужащих. В прошлом году в ходе нее 240 военнослужащих получили необходимую медицинскую помощь. В этом году планируется принять такое же количество солдат.

В ближайшее время в Украину также будут доставлены восемь медицинских автомобилей. Такое решение принято в ответ на обращение Министерства обороны Украины для обеспечения медицинской помощи и эвакуации военнослужащих, раненых в ходе боевых действий, из опасных зон.

Министерство здравоохранения сообщает, что следит за ситуацией на Украине, поддерживает регулярные контакты с посольством Украины в Латвии, Министерством здравоохранения Украины и посольством Латвии на Украине для получения информации о ситуации и необходимой помощи.

Как уже сообщалось, последствия решения США заморозить финансирование различных программ иностранной помощи ощутили и в Латвии, и НРЦ «Вайвари» пришлось временно ограничить обучение украинских специалистов. «Вайвари» продолжит обучение украинских специалистов здравоохранения при поддержке банка «Citadele», который выделил на проект 10 000 евро.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Министерства иностранных дел Латвии, решение США временно приостановить программы помощи также затрагивает проекты, реализуемые Рижской высшей юридической школой и Латвийским центром сельского консультирования и образования.

В МИД заявили, что США не ограничивают предоставление военной помощи. В министерстве подчеркнули, что в условиях продолжающейся войны России против Украины потребности Украины, в том числе финансовые, остаются неизменными, поэтому Латвия продолжает выступать за использование замороженных средств российского государства и Центробанка для восстановления Украины.