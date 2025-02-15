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Латвия осуждает так называемые президентские выборы в оккупированной Россией Абхазии 2

Политика
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Латвия осуждает так называемые президентские выборы в оккупированной Россией Абхазии

Латвия осуждает так называемые президентские выборы, которые прошли 15 февраля в Абхазии - оккупированном Россией регионе Грузии.

Как агентству ЛЕТА заявили в Министерстве иностранных дел, Латвия не признает ни легитимность, ни итоги этих "выборов".

Латвия призывает Россию выполнить свои обязательства по заключенному при посредничестве Европейского союза соглашению от 12 августа 2008 года и отозвать признание независимости грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия.

МИД выражает твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ.

В оккупированной России Абхазии президентские "выборы" проводились в связи с отставкой лидера региона Аслана Бжании в ноябре прошлого года после нескольких дней массовых протестов против инвестиционного соглашения с Россией.

#мид #абхазия
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Комментарии (2)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го февраля

    латвия, а Где ЭТО?

    9
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го февраля

    МИД Латвии -- это не вся Латвия.

    16
    0

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