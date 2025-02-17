Baltijas balss logotype

В прошлом году Госканцелярия на премии потратила около 200 000 евро 1

Политика
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
В прошлом году Госканцелярия на премии потратила около 200 000 евро
ФОТО: LETA

В 2024 году 64,8% сотрудников Государственной канцелярии получили денежные премии за вклад в достижение поставленных перед канцелярией целей, что в денежном выражении составило около 200 000 евро, сообщает LETA.

В Госканцелярии отмечают, что выплаты премий оцениваются с учетом проделанной работы за весь год. Денежные премии, бонусы и надбавки назначаются индивидуально, исходя из конкретных результатов работы сотрудника.

Сотрудники Госканцелярии получали денежные премии за вклад в достижение целей канцелярии, обеспечение работы учреждения, а также в связи с важными достижениями или событиями. Среди них – успешная реализация мероприятий или проектов, улучшение показателей деятельности учреждения, выполнение масштабных задач, награды и другие заслуги, пояснили в канцелярии.

Кроме того, там отметили, что предусмотренные законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений возможные премии за работу в 2024 году и ее результаты сотрудники пока не получили, так как процесс оценки еще продолжается.

Максимальный размер ежегодной премии за работу и ее результаты, разрешенный законом, составляет от 55% до 75% от установленного месячного оклада в зависимости от полученной оценки – "хорошо", "очень хорошо" или "отлично", уточнили в Госканцелярии.

#премии #госканцелярия
0
5

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    17-го февраля

    А можно об этом-"успешная реализация мероприятий или проектов, улучшение показателей деятельности учреждения, выполнение масштабных задач" хоть где то увидеть? Чёт не могу спомнить этих успешных реализаций "масштабных задач". Чего то всё хереет без сосок еврофондов и дорожает.🙄

    6
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео