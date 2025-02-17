В прошлом году Госканцелярия на премии потратила около 200 000 евро

В 2024 году 64,8% сотрудников Государственной канцелярии получили денежные премии за вклад в достижение поставленных перед канцелярией целей, что в денежном выражении составило около 200 000 евро, сообщает LETA.

В Госканцелярии отмечают, что выплаты премий оцениваются с учетом проделанной работы за весь год. Денежные премии, бонусы и надбавки назначаются индивидуально, исходя из конкретных результатов работы сотрудника.

Сотрудники Госканцелярии получали денежные премии за вклад в достижение целей канцелярии, обеспечение работы учреждения, а также в связи с важными достижениями или событиями. Среди них – успешная реализация мероприятий или проектов, улучшение показателей деятельности учреждения, выполнение масштабных задач, награды и другие заслуги, пояснили в канцелярии.

Кроме того, там отметили, что предусмотренные законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений возможные премии за работу в 2024 году и ее результаты сотрудники пока не получили, так как процесс оценки еще продолжается.

Максимальный размер ежегодной премии за работу и ее результаты, разрешенный законом, составляет от 55% до 75% от установленного месячного оклада в зависимости от полученной оценки – "хорошо", "очень хорошо" или "отлично", уточнили в Госканцелярии.