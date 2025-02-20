Что имеет в виду Байба Браже, говоря, что Путин проиграл войну?

Заявление министра иностранных дел Латвии Байбы Браже на пресс-конференции во вторник о том, что Россия фактически проиграла войну на Украине, вызвало некоторое замешательство среди политически активной части общества. Как проявляется этот проигрыш? Не в том ли, что так называемый министр иностранных дел России Сергей Лавров сидит за одним столом с госсекретарем США Марко Рубио и обсуждает предстоящую встречу Путина и Трампа? Конечно, можно обсуждать контекст и оправдываться: Путин хотел трехдневной войны, но прошло три года, а его цели так и не достигнуты, пишет публицист Неаткариги Бен Латковскис.

Эти заявления Браже полностью противоречат информации, распространенной в среду телекомпанией NBC News, которая со ссылкой на четырех сотрудников американской разведки и двух членов Конгресса заявила, что Путин вообще не хочет реального окончания войны. По данным американской разведки, Путин «уверен в победе» и надеется, что в конечном итоге ему удастся взять под контроль всю Украину. Но, как говорится, Браже знает лучше.

Если мы посмотрим на контекст, нам нужно будет выяснить, является ли это заявлением одного человека. Тогда действительно можно подумать, что это было вырвано из контекста, не имелось в виду или не так понято. В случае Браже ее заявления на вышеупомянутой пресс-конференции полностью укладываются в рамки того формата, в котором Браже выступает везде. Незадолго до этого выступления Браже также выступила на CNN. На откровенно обеспокоенные, даже наводящие вопросы Линды Кинкейд об угрозах путинской России странам Балтии, которые напрямую граничат с Россией (Кинкейд подчеркивала это несколько раз), Браже в 2025 году отреагировала так же небрежно, как и в 2013 или 2021 году. Точно так же она отреагировала бы, если бы в Белом доме были Барак Обама или Джо Байден. Как будто ничего не изменилось с 20 января 2025 года.

Центральная линия Браже: мы в НАТО уже 20 лет, мы доверяем США. На переговорах с Россией, которые проходят в Саудовской Аравии, США представляют наши интересы, мы все чувствуем себя в безопасности, мы победим. Бояться нечего. Путин боится, поэтому не нападет.

Можно сказать, что все правильно. Нет причин для паники. Наоборот, людей нужно поощрять. Единственная проблема в том, что приходится снова смотреть на контекст. Когда что-то подобное исходит от человека, который в прошлом продемонстрировал мужество, силу и уверенность, это действительно звучит воодушевляюще. Если то же самое говорит человек, который никогда раньше не проявлял мужества, чью силу никто не видел и в чьих убеждениях нет никакой уверенности, то это звучит сильно иначе.

Тогда это похоже на обычную пустую болтовню, когда человек почти сознательно старается не говорить ничего по существу, но при этом старается казаться достаточно «солидным». В таком крайне бюрократическом стиле все сказать «правильно», но при этом не сказать ничего по существу.

Цель - большой круглый стол

И тут мы подходим к стратегии и мотивации. Почему Браже так говорит? Чего она хочет добиться? Какова цель того, что она сказала? Вся ее жизнь показывает, что она не умеет говорить по-другому. Есть люди, которые считают своей главной жизненной миссией никогда не делать ничего плохого. Не делать что-то хорошее, правильное, а не делать ничего плохого. Не перепутайте.

Надо признать, что такая стратегия вполне эффективна в относительно мирное время. Как мы видим, смотря на карьеру самой Браже. Она не замечает назревающую вокруг бурю, вернее, делает вид, что не замечает, ведь впереди ее ждет главная «морковка», мечта всей жизни — место за большим круглым столом Совета Безопасности ООН, на которое Латвия сможет претендовать в 2026–2027 годах. Выборы в ООН запланированы на июнь 2025 года в Нью-Йорке, и для избрания Латвии необходимо получить поддержку 2/3 государств-членов ООН.

Стоит ли Латвии «бороться» за это место за столом, где российский представитель Небензя регулярно льет чистую «бадягу» и имеет право наложить вето на любой голос? Есть ли хоть малейший смысл сидеть за этим столом? Просуществует ли ООН до 2027 года, поскольку организация показала себя совершенно бесполезной, беззубой структурой, единственной целью которой является трата огромного бюджета?

Будем реалистами. Это касается не только ООН или только Браже. Вся современная политическая система превратилась в одну гигантскую бюрократическую машину, главная задача которой — обеспечить комфортную (безответственную) и благополучную жизнь винтикам этой машины (служащим) (см. Европейский парламент и зарплаты и социальные гарантии работающих в нем). Именно мнимая власть и истинная бесполезность этого аппарата во многом являются основой успеха Трампа. Так же, как и тот факт, что в Латвии сравнительно много трампистов.

Некоторые могут сказать, что безопасность нашей страны вряд ли зависит от позиции Браже, поскольку мы ничего не собираемся здесь решать своим ничтожным влиянием в мире. Однако это не совсем так. Известная ведущая CNN Линда Кинкейд взяла интервью у Браже именно в том контексте, о котором наши дипломаты говорят уже много лет: как соседи России и те, кто знает русский язык, мы лучше понимаем Россию и ее планы, поэтому можем предоставить ценную информацию.

Чтобы получить самую свежую информацию о России и планах Путина из первых уст (от соседей России, которые понимают Путина без переводчиков и других посредников), Кинкейд также обратилась к Браже. Какой ответ она получила?

Все в порядке, уважаемая. Вместо того, чтобы донести четкий посыл: Путину нельзя доверять, он лжет, не моргнув глазом, и одержим имперской идеей «великой и могучей» России, которая одновременно является главной идеей России, Браже льстиво рассуждает о доверии Латвии к США. Вместо того чтобы рассказывать нам о том, что этот имперский поток распространяется круглосуточно всем огромным российским пропагандистским аппаратом и что вся Россия заражена этим ядом, Браже рассказывает нам, какими надежными союзниками мы были все эти 20 лет с тех пор, как вступили в НАТО, и какими надежными союзниками останемся в будущем. Не беспокойтесь и вы, ведь мы тут рядом с Путиным не волнуемся.

Ну, что? Если все настолько спокойно, что даже соседи Путина не беспокоятся, то, возможно, и правда не о чем беспокоиться. Пусть Трамп продолжит разрушать «коммунистический режим» в Вашингтоне. Вы на своем конце, а мы на своем.

Хочешь быть в команде Трампа, демонстрируй собачью покорность

Тем временем Трамп, следуя лучшим примерам Путина, заявляет, что Украина вообще не должна была начинать войну, тем самым повторяя версию Путина о том, что на самом деле во всем виновата Украина. На вопрос, почему Украину не приглашают за стол переговоров, Трамп отвечает: у Украины было три года [в течение которых она могла бы договориться с Россией], которые она не использовала. Говорят, что рейтинг доверия Зеленскому составляет 4% (фактически в декабре 2024 года он составил 52%) и так далее.

Эти откровенно пропутинские заявления Трампа вызвали бурю в мировой политической среде. Даже сенатор США Роджер Уикер, республиканец от Миссисипи, в коротком интервью журналисту CNN Ману Раджу кратко и ясно ответил на вопрос, можно ли ему доверять в переговорах с Путиным: «Нет». Путин — военный преступник, которого следует посадить в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Возможно, даже приговорить к смерти».

Открыто антипутинская позиция Уикера, которая полностью диссонирует с позицией Трампа, дает надежду, что не все в Республиканской партии США поддались требованиям Трампа об абсолютной лояльности, которые соверешенно просты. Если вы не выразите громко (молчаливого согласия недостаточно) своего восхищения гением Трампа и его великим местом в мировой истории, то вам не место в команде Трампа. Тогда вы враг.

Неудивительно, что Марко Рубио после переговоров с Лавровым в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде не только много говорил о результатах переговоров (на самом деле их не было), но и воспевал огромную роль Трампа в политике и его удивительные способности. Как будто он не министр иностранных дел ведущей страны «свободного мира», а министр иностранных дел Туркменистана, главная задача которого — восхвалять миру очередного Туркменбаши. Даже Лавров не старается так угодить своему боссу на публике, как Рубио.

Судя по всему, Браже также пытается приспособиться к новому американскому стилю. Справедливости ради следует сказать, что в своем интервью CNN она не льстила Трампу напрямую, но она явно не разделяла обеспокоенный тон Кинкейд. Учитывая, что вхождение Латвии в Совет Безопасности ООН без поддержки США вряд ли возможно, позиция Браже оправдана с точки зрения ее личных интересов. Было ли в интересах Латвии донести до мира следующее сообщение: не волнуйтесь, Путин боится НАТО и не нападет. Весьма сомнительно.