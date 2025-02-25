Baltijas balss logotype

Представитель МИДа Латвии потребовала отобрать у России 300 млрд долларов и отдать Украине 3

Политика
Дата публикации: 25.02.2025
BB.LV
Представитель МИДа Латвии потребовала отобрать у России 300 млрд долларов и отдать Украине

Замороженные активы Центрального банка России должны быть полностью использованы для устранения последствий войны в Украине и укрепления ее военной мощи, сказала агентству LETA парламентский секретарь МИДа Латвии Даце Мелбарде.

Парламентский секретарь МИД считает, что работа над следующими санкциями должна начаться немедленно.

«Мы в числе нескольких стран, которые выступают за то, чтобы замороженные в ЕС активы Центрального банка России были полностью направлены на поддержку Украины», — заявила Мелбарде, пояснив, что до сих пор Украине передавалась только прибыль, полученная от замороженных активов.

Мелбарде отметила, что государства, которые пока возражают против этого предложения, указывают на необходимость более четкой правовой основы, которая бы обосновала использование этих средств.

Представитель Латвии не назвала государства, которые не согласны с Латвией и противятся экспроприации российских миллиардов.

Мелбарде также призналась, что уже сейчас ощущается давление в сторону смягчения санкций против России.

«Однако Латвия отвергает любую мысль о том, что мы могли бы смягчить санкции. Напротив, мы считаем, что они должны продолжаться, даже в случае перемирия», — заявила Мелбарде.

По ее словам, в долгосрочной перспективе ЕС должен продолжать жесткую политику сдерживания России до тех пор, пока не появятся четкие изменения во внутренней и внешней политике России.

После нападения РФ в ЕС были заморожены российские государственные активы на сумму от 300 до 350 млрд долларов.

Для сравнения: год назад Всемирный банк оценил затраты на восстановление Украины в 486 млрд долларов.

Запад пока решил использовать лишь доходы от замороженных российских активов для помощи Украине, но сами активы остаются нетронутыми из-за юридических препятствий.

#санкции
2
66

Комментарии (3)

  • VS
    Vad Sorry
    26-го февраля

    Я считаю надо ещё один триллион за Латвию у них забрать!!! Как надоели эти гавкающие собачки, коровы на хуторе ни доенные а они тяфкают и тяфкают ,что нибудь по делу по Латвийским проблемам нечего сказать? Помню комиссию которая считала несколько лет сколько у России за Латвию отобрать:)) Во сколько это комиссия нам обошлась? В Росии ещё столько бизнесом у которых можно отобрать деньги,,,,

    3
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го февраля

    Печально, когда государственные должности занимают идиоты. Этой дамочке никто не говорил, что арабы и китайцы в случае изъятия российских денег уведут из Европы свои (о чем они уже говорили)? И европа тогда останется в большой финансовой заднице. Впрочем, что такое госсекретарь Латвии? Так, мебель для сотрясения воздуха...

    61
    1
  • Д
    Дед
    25-го февраля

    Вот какая у нас Бражка демократичная. Европа купила газ, а деньги за него арестовала, и теперь собственность чужой страны, она предлагает отобрать и отдать кому то еще. Еще Бисмарк предупреждал, что русские за своей собственностью всегда возвращаются.

    78
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео