Представитель МИДа Латвии потребовала отобрать у России 300 млрд долларов и отдать Украине

Замороженные активы Центрального банка России должны быть полностью использованы для устранения последствий войны в Украине и укрепления ее военной мощи, сказала агентству LETA парламентский секретарь МИДа Латвии Даце Мелбарде.

Парламентский секретарь МИД считает, что работа над следующими санкциями должна начаться немедленно.

«Мы в числе нескольких стран, которые выступают за то, чтобы замороженные в ЕС активы Центрального банка России были полностью направлены на поддержку Украины», — заявила Мелбарде, пояснив, что до сих пор Украине передавалась только прибыль, полученная от замороженных активов.

Мелбарде отметила, что государства, которые пока возражают против этого предложения, указывают на необходимость более четкой правовой основы, которая бы обосновала использование этих средств.

Представитель Латвии не назвала государства, которые не согласны с Латвией и противятся экспроприации российских миллиардов.

Мелбарде также призналась, что уже сейчас ощущается давление в сторону смягчения санкций против России.

«Однако Латвия отвергает любую мысль о том, что мы могли бы смягчить санкции. Напротив, мы считаем, что они должны продолжаться, даже в случае перемирия», — заявила Мелбарде.

По ее словам, в долгосрочной перспективе ЕС должен продолжать жесткую политику сдерживания России до тех пор, пока не появятся четкие изменения во внутренней и внешней политике России.

После нападения РФ в ЕС были заморожены российские государственные активы на сумму от 300 до 350 млрд долларов.

Для сравнения: год назад Всемирный банк оценил затраты на восстановление Украины в 486 млрд долларов.

Запад пока решил использовать лишь доходы от замороженных российских активов для помощи Украине, но сами активы остаются нетронутыми из-за юридических препятствий.