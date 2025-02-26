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Министр Лаце тоже решила посетить церемонию вручения премии «Оскар» 3

Политика
Дата публикации: 26.02.2025
BB.LV
Министр Лаце тоже решила посетить церемонию вручения премии «Оскар»

В церемонии вручения «Оскара», которая состоится 2 марта в Лос-Анджелесе, США, примут участие команда создателей анимационного фильма «Поток», а также министр культуры Агнесе Лаце и глава Национального центра кино (НЦК) Дита Риетума.

Как сообщила представитель НЦК Кристине Матис, на церемонии вручения премии «Оскар» лично также будут присутствовать режиссер фильма «Поток» Гинтс Зилбалодис, продюсер Матис Кажа и художественная группа фильма. Аккредитация СМИ также была предоставлена команде Латвийских общественных СМИ.

«Поток» — первый латвийский фильм, номинированный на премию «Оскар». «Straume» также претендует на «Оскар» в двух категориях — «Лучший художественный фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке».

#оскар #кино #правительство
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Комментарии (3)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    27-го февраля

    А какой профит от этого налогоплательщикам? Где все голоса совести Латвии? Это так поднимается мотивация платить налоги. Типа пусть быдло платит, элите будет на что ездить развлекаться.

    8
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го февраля

    Чувихи за народные бабки съездят на американьщину почилить. Желаю сожрать им там чего и мучатся неделями поносом. Бесполезные твари.

    7
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    26-го февраля

    Где были все эти министры, когда чувак влез в кредиты и сидел в блендере 4 года? Любители покрасоваться за счет чужого успеха и за счет налогоплательщиков. Илона Маска на этих дармоедов нет!

    27
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