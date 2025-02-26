Министр Лаце тоже решила посетить церемонию вручения премии «Оскар»

В церемонии вручения «Оскара», которая состоится 2 марта в Лос-Анджелесе, США, примут участие команда создателей анимационного фильма «Поток», а также министр культуры Агнесе Лаце и глава Национального центра кино (НЦК) Дита Риетума.

Как сообщила представитель НЦК Кристине Матис, на церемонии вручения премии «Оскар» лично также будут присутствовать режиссер фильма «Поток» Гинтс Зилбалодис, продюсер Матис Кажа и художественная группа фильма. Аккредитация СМИ также была предоставлена команде Латвийских общественных СМИ.

«Поток» — первый латвийский фильм, номинированный на премию «Оскар». «Straume» также претендует на «Оскар» в двух категориях — «Лучший художественный фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке».