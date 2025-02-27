Министр Лаце поедет на церемонию «Оскар», несмотря на критику. И вот почему!

Свою позицию она прокомментировала в социальных сетях.

«Я понимаю различные мнения общественности относительно моего возможного присутствия на церемонии вручения премии «Оскар». Я решила отправиться в эту командировку по приглашению создателей фильма «Поток», чтобы укрепить культурную дипломатию на международном уровне и продемонстрировать, что Латвия готова участвовать в развитии международных кинопроектов.

В то же время такие визиты также уделяют большое внимание укреплению двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Латвией и тому, как совместно с посольством Латвии в Соединенных Штатах мы можем и дальше продвигать имя Латвии в мире. Фильм «Поток» также был снят при поддержке Латвийского национального киноцентра и Государственного фонда культурного капитала. После получения премии «Золотой глобус» создатели фильма получили от государства денежную премию в размере 300 000 евро, а также еще 150 000 евро на совместный международный маркетинг анимационной индустрии.

Правительство также поддержало инициативу Министерства культуры по выделению 120 000 евро на программу совместного производства сериалов «Eurimage», а также перераспределению одного миллиона евро на развитие проектов анимационных фильмов. Сейчас, очевидно, настал тот момент, когда мы все вместе должны не только гордиться международным успехом «Потока», но и сделать все возможное на политическом уровне для еще более широкой поддержки киноиндустрии.

Именно поэтому в ходе визита в США запланирована встреча с представителями Netflix и другими представителями киноиндустрии, на которой будут обсуждаться возможности реализации кинопроектов в Латвии. Кроме того, я запланировала встречу с представителями Калифорнийского института искусств и латвийской диаспоры.

Я также хотела бы напомнить, что я планировала эту командировку в США еще до так называемой перезагрузки правительства. Как всегда, когда министр отправляется в командировку, его заменяет один из других членов правительства. Говоря о технических деталях, я хотела бы уточнить, что если миссия будет одобрена, я поеду в США одна. В ходе визита поддержку США окажут как почетный консул Латвии, так и директор Латвийского национального киноцентра Дита Риетума», - написала она.