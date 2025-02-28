В переговорах о мире в Украине будет много ложных маневров - экс-президент Латвии

В переговорах о мире в Украине будет множество ложных маневров как со стороны России, так и со стороны США, заявил в интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении бывший президент Латвии Валдис Затлерс, пишет LETA.

«У нас, к сожалению, находящихся посередине, есть только один вариант – не поддаваться на все эти маневры и осознавать, что конфликт с Россией будет долгим. Состояние полуугрозы, в котором мы находимся сейчас, продлится долго», – отметил он.

Затлерс подчеркнул, что главная задача – добиться того, чтобы эта конфронтация с Россией оставалась под контролем.

«Нам важно сохранить свою свободу, независимость и демократию», – заявил экс-президент.

По его мнению, самым большим поражением Запада и победой России стало то, что ей удалось выйти из изоляции – по крайней мере в отношениях с США. Однако он затруднился оценить, хорошо это или плохо, поскольку многолетний отказ от диалога или общение исключительно на уровне спецслужб тоже не являются оптимальным решением.

Затлерс также выразил мнение, что США не используют самый эффективный инструмент для завершения войны – снижение цен на нефть. «Это могло бы реально заставить Россию задуматься и изменить свою позицию», – уверен он.

Он также считает, что в этом конфликте не будет ни победителя, ни проигравшего.

В то же время, по его мнению, Европа выйдет из этой ситуации гораздо более сильной и с большим влиянием на мировую политику.

Как сообщалось ранее, изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении России вызвало тревогу в Европе, поскольку это может означать не только прекращение поддержки Киева со стороны США, но и ослабление поддержки Европы в целом.

В понедельник США в ООН заняли позицию России, а не своих европейских союзников, поддержав резолюцию с призывом к прекращению войны, но без осуждения Москвы за повторное вторжение в Украину три года назад и без требования уважать территориальную целостность Украины.

На прошлой неделе Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и призвал его «действовать быстро», чтобы прекратить войну. Это произошло вскоре после того, как российские и американские чиновники провели переговоры в Саудовской Аравии без участия Киева.

Однако на этой неделе отношения между Киевом и Вашингтоном, похоже, улучшились: Украина договорилась с США об условиях соглашения по полезным ископаемым, которое может быть подписано уже в пятницу.

Киев надеется, что этот договор обеспечит дальнейшие гарантии безопасности со стороны США.