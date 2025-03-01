Так ради глухих или против местных русских? Новое предложение нацблока вызывает вопросы

Оппозиционное национальное объединение предлагает ввести требование, чтобы не менее одной пятой фильмов в кинотеатрах демонстрировались со звуковой дорожкой на государственном языке.

В настоящее время большинство фильмов, за исключением анимационных произведений для детей, демонстрируются в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрами на латышском и русском языках. Нацблок внес поправки в Закон о кино, чтобы «обеспечить показ фильмов на государственном языке, а также улучшить доступность фильмов для граждан Латвии с нарушениями слуха, предоставив им субтитры на государственном языке».

Предложение предусматривает, что кинотеатры и другие общественные места также смогут демонстрировать фильмы на языке оригинала, но не более 80% репертуара в определенный день. Законопроект предусматривает исключения в отношении международных кинофестивалей.

Нацблок предлагает закрепить в законе требование о том, чтобы публично демонстрируемые фильмы сопровождались субтитрами на государственном языке, чтобы обеспечить доступность фильмов для людей с нарушениями слуха.

По данным нацблока, законопроект был создан в ответ на жалобы общественных организаций и жителей на доминирующее положение русского языка в кинотеатрах, где большая часть фильмов, предназначенных для детской и взрослой аудитории, демонстрируется на русском языке.

Законопроект упорядочит действующее законодательство, в котором не указан язык показа фильмов или субтитров, считает нацблок, добавив, что это предотвратит «доминирование языков третьих стран над государственным языком Латвии».