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Британский премьер извинился перед странами Балтии, которые не были приглашены на встречу 0

Политика
Дата публикации: 03.03.2025
LETA
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: twitter

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился перед странами Балтии за то, что не пригласил их на воскресные переговоры лидеров более чем десяти стран Европы по Украине, говорит советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите.

«Науседа очень четко сказал, что мы очень недовольны тем, что нас не пригласили в Лондон. Премьер Соединенного Королевства начал свою речь с извинений перед руководством стран Балтии, заявив, что в следующий раз подобных вещей не будет», — сказала советник по внешней политике в эфире радио LRT.

Премьер Великобритании провел удаленную беседу с лидерами стран Балтии перед встречей, посвященной обсуждению действий по Украине.

На минувшей неделе Стармер встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Скайсгирите, главной целью встречи было подведение итогов визита Стармера, однако приоритетом стал спор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, произошедший в пятницу в Белом доме.

«По мнению Стармера, и мы не можем с ним не согласиться, этот разговор необходимо продолжить как можно скорее. Чтобы Зеленский встретился с Трампом», — сказала советник президента.

В преддверии встречи европейских лидеров Стармер заявил, что британцы и французы совместно с Украиной разрабатывают планы по прекращению боевых действий с Россией.

Ранее Великобритания и Франция предлагали разместить миротворческие силы в Украине, но хотят получить от США гарантии помощи, включая воздушное и спутниковое наблюдение, а также возможную авиационную поддержку.

Глава Литвы Науседа заявил, что инициативы, связанные с возможной отправкой миротворцев в Украину, будут возможны только после заключения режима прекращения огня.

#война рф и украины
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