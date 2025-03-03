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Поездка министра культуры ЛР в Калифорнию вызвала неудобные вопросы 6

Политика
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Поездка министра культуры ЛР в Калифорнию вызвала неудобные вопросы
ФОТО: LETA

«Командировка в Лос-Анджелес как сигнал», - комментатор Бенс Латковскис в Neatkarīgā отмечает, что поездка в Калифорнию за госсчет министра культуры Агнесе Лаце, свидетельствует о том, что отдельные ведомства не поддаются давлению «кампании бережливости».

Накануне вручения премии «Оскар» возникло, тем не менее, некоторое сомнение: «Конечно, это огромная гордость, что в этом году наш домашний анимационный фильм «Поток» номинирован на две категории престижных призов и у него есть все возможности их также получить. Одновременно рождается обоснованный вопрос: какова связь успехов «Потока» с Лаце? Каковы ее заслуги в этом действительно грандиозном достижении?» Командировка главы ведомства никак не вписывается в доктрину «эффективизации» госуправления, заключает обозреватель.

#агнесе лаце
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Григорий Антонов
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Комментарии (6)

  • Д
    Дед
    4-го марта

    Нормальный латышский министр, латышам нравится.

    4
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    4-го марта

    Нужно заставить оплатить её поездку из своего кармана. Это тупость и наглость небывалая в нынешней ситуации дефицита бюджета девка которая министром -то работает меньше года едет праздновать на награждение, мультик 4 года рисовали, ты -то какое к этому отношение имеешь, бесстыжая? При этом на повышение пособий на детей денег нет, и все удивляются почему демография падает.

    24
    0
  • VS
    Vad Sorry
    3-го марта

    То есть из за того что кто то мультик нарисовал и с ней это ни как ни связано она решила прокатится:)) а зачем она вообще нужна и так скажем ни много го ли у нас гос аппарата?

    28
    0
  • JL
    Janina LV
    3-го марта

    Министр культуры и бюджетные деньги уехали в путешествие, а культура Латвии осталась ждать на вокзале с урезанным бюджетом и неудобными вопросами.

    62
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го марта

    Сейчас вся госмразь будет на успехе пиарится. Клубок сволочей беспринцыпных и совести неймущих.

    64
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    3-го марта

    А чем причина "покрасоваться за счет чужих достижений" не причина? У нас это особенность всех политиков, ведь все заслуги и достижения налогоплательщиков Латвии это целиком их заслуга и результат их работы! (смех сквозь слезы)

    70
    0
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