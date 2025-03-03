Поездка министра культуры ЛР в Калифорнию вызвала неудобные вопросы

«Командировка в Лос-Анджелес как сигнал», - комментатор Бенс Латковскис в Neatkarīgā отмечает, что поездка в Калифорнию за госсчет министра культуры Агнесе Лаце, свидетельствует о том, что отдельные ведомства не поддаются давлению «кампании бережливости».

Накануне вручения премии «Оскар» возникло, тем не менее, некоторое сомнение: «Конечно, это огромная гордость, что в этом году наш домашний анимационный фильм «Поток» номинирован на две категории престижных призов и у него есть все возможности их также получить. Одновременно рождается обоснованный вопрос: какова связь успехов «Потока» с Лаце? Каковы ее заслуги в этом действительно грандиозном достижении?» Командировка главы ведомства никак не вписывается в доктрину «эффективизации» госуправления, заключает обозреватель.