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Ринкевич призвал плодиться и размножаться. Дело за малым – за деньгами 6

Политика
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Ринкевич призвал плодиться и размножаться. Дело за малым – за деньгами
ФОТО: Valsts kanceleja

Президент Латвии озаботился проблемами демографии. Глава государства уже придумал, как увеличить в стране рождаемость.

Многое не работает

Президент Латвии Эдгар Ринкевич решил взять быка за рога в деле борьбы с низкой рождаемостью в стране. На специально организованной по этой теме встрече с политиками и экспертами президент пообещал "действовать на нервы правительству", чтобы в бюджете на следующий год были предусмотрены средства на решение демографических проблем.

"С точки зрения демографической политики у нас есть только два возможных пути — улучшать рождаемость и качество жизни или открыть дверь и поощрять миграцию. Я думаю, мы все хотим идти к первой цели", — сказал Ринкевич.

По его словам, нынешняя ситуация плачевна: "Хотя на бумаге все написано красиво, на практике многое не работает".

Нужно поднять пособия

Ринкевич призвал определить три приоритета и мобилизовать усилия для их реализации.

В качестве первого приоритета президент выделил безопасность и национальную оборону. По его словам, многие семьи, видя, что происходит сегодня в мире и слыша различные заявления, всерьез задумываются о том, стоит ли рожать детей и каким будет их будущее.

С этим нельзя не согласиться. Латвийские власти продолжают пугать население якобы предстоящей скоро войной, что уверенности в завтрашнем дне не добавляет.

Следующий приоритет — остановить демографический кризис. Спад необходимо остановить уже сейчас, а затем постепенно преодолевать кризис путем повышения рождаемости. Существует ряд пособий, которые не повышались годами. По мнению Ринкевича, это необходимо делать и для того, чтобы дать понять, что государство серьезно настроено.

То есть президент думает, что с помощью пособий можно увеличить рождаемость. Посмотрим, что получится. Другим странам неэто удалось. Помните рассказы о том, какие огромные пособия на детей в Эстонии? Рождаемость там сейчас — 1,41 ребенка на женщину. В Латвии — 1,47. В Литве рождаемость — 1,27. Эту страну тоже часто ставят Латвии в пример — как она прекрасно развивается и как далеко оторвалась от Латвии.

Президент также затронул тему здравоохранения и его доступности. По его мнению, ненормально, что дети часто стоят в очередях на прием к специалистам. Ринкевич также полагает, что важен доступ к жилью.

Вперед, к новым свершениям!

Третьим приоритетом является улучшение экономики. "Мы не говорим о больших инвестициях. Давайте начнем с самого простого — с сокращения бюрократии. Если мы дадим предпринимателям шанс и не будем им мешать, они будут работать. Вот три главных приоритета на сегодняшний день", — заявил президент.

Тут мы полностью согласны с господином президентом. Даже если рождаемость не повысится в результате вышеозначенных усилий (мы в этом почти уверены), в стране просто станет лучше жить. Это тоже вполне достойная главы государства цель.

Как пообещал президент, в течение года он будет "действовать на нервы" правительству, чтобы в бюджете на следующий год было предусмотрено финансирование на улучшение демографии. Затем президент намерен "потрепать нервы" Сейму. В завершение он призвал всех к совместной работе.

#эдгар ринкевич #демография
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Григорий Антонов
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Комментарии (6)

  • НС
    Николай Семёнов
    10-го марта

    Ну так начни с себя, педераст...

    2
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го марта

    Пикча огонь. Специально отобраная мамаша, обезъяны с камерами вокруг скачут, запечатлевая со всех ракурсов лучистый момент милоты.🙄 Дитятко, не трогай каку...ручки помой..

    13
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    8-го марта

    Кто бы рассказал Эдгарсу что «туда» размножаться не получиться. И к сожалению, со всем уважением к президенту как к личности, но если в Латвии будет много таких как Эдгарс то с демографией будет неважно.

    22
    1
  • VS
    Vad Sorry
    8-го марта

    Дело ни в деньгах,, а создать условия ,создавать рабочие места , думать про экономику, кто захочет детей если самому нечего кушать? Если пособия безработным поднять они больше пить будут.. нужна работа и уверенность в завтрашнем дне перед тем как детей делать, а за деньги детей ни купишь,,,Интересно у диктатора а Белорусии такие же проблемы? Ринкевича интересует ни свой народ а покататься по другим странам и тяфкать, сгонять там в Америку туда обратно,,, зачем президенту с полтора миллиона человек населения влезать в страны где живут миллиарды , это как деревня какие-то лезет в космос, ему самому ни понятно что его просто держат как за собачку, когда нормальные страны тяфкать ни могут использовают его, да всё было бы неплохо если бы он что-то для Латвии хорошего сделал, кроме того что обещали ,,, порты ,, связь, мост с Европой, транзит, завалили Европу беконом, пустозвоны и рабы, скоро с Африки начнут прислугу привозить, так как своих ни останется,,,

    38
    0
  • JD
    Janis Dombris
    8-го марта

    Поздравляю Эдгарса с 8 Марта.

    56
    4
  • ТК
    Тото Кутунио
    7-го марта

    Призываю президента плодиться и размножаться. А то мне кажется он это делает не правильно, в школе наверное уроки прогуливал.

    53
    3
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