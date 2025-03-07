Ринкевич призвал плодиться и размножаться. Дело за малым – за деньгами

Многое не работает

Президент Латвии Эдгар Ринкевич решил взять быка за рога в деле борьбы с низкой рождаемостью в стране. На специально организованной по этой теме встрече с политиками и экспертами президент пообещал "действовать на нервы правительству", чтобы в бюджете на следующий год были предусмотрены средства на решение демографических проблем.

"С точки зрения демографической политики у нас есть только два возможных пути — улучшать рождаемость и качество жизни или открыть дверь и поощрять миграцию. Я думаю, мы все хотим идти к первой цели", — сказал Ринкевич.

По его словам, нынешняя ситуация плачевна: "Хотя на бумаге все написано красиво, на практике многое не работает".

Нужно поднять пособия

Ринкевич призвал определить три приоритета и мобилизовать усилия для их реализации.

В качестве первого приоритета президент выделил безопасность и национальную оборону. По его словам, многие семьи, видя, что происходит сегодня в мире и слыша различные заявления, всерьез задумываются о том, стоит ли рожать детей и каким будет их будущее.

С этим нельзя не согласиться. Латвийские власти продолжают пугать население якобы предстоящей скоро войной, что уверенности в завтрашнем дне не добавляет.

Следующий приоритет — остановить демографический кризис. Спад необходимо остановить уже сейчас, а затем постепенно преодолевать кризис путем повышения рождаемости. Существует ряд пособий, которые не повышались годами. По мнению Ринкевича, это необходимо делать и для того, чтобы дать понять, что государство серьезно настроено.

То есть президент думает, что с помощью пособий можно увеличить рождаемость. Посмотрим, что получится. Другим странам неэто удалось. Помните рассказы о том, какие огромные пособия на детей в Эстонии? Рождаемость там сейчас — 1,41 ребенка на женщину. В Латвии — 1,47. В Литве рождаемость — 1,27. Эту страну тоже часто ставят Латвии в пример — как она прекрасно развивается и как далеко оторвалась от Латвии.

Президент также затронул тему здравоохранения и его доступности. По его мнению, ненормально, что дети часто стоят в очередях на прием к специалистам. Ринкевич также полагает, что важен доступ к жилью.

Вперед, к новым свершениям!

Третьим приоритетом является улучшение экономики. "Мы не говорим о больших инвестициях. Давайте начнем с самого простого — с сокращения бюрократии. Если мы дадим предпринимателям шанс и не будем им мешать, они будут работать. Вот три главных приоритета на сегодняшний день", — заявил президент.

Тут мы полностью согласны с господином президентом. Даже если рождаемость не повысится в результате вышеозначенных усилий (мы в этом почти уверены), в стране просто станет лучше жить. Это тоже вполне достойная главы государства цель.

Как пообещал президент, в течение года он будет "действовать на нервы" правительству, чтобы в бюджете на следующий год было предусмотрено финансирование на улучшение демографии. Затем президент намерен "потрепать нервы" Сейму. В завершение он призвал всех к совместной работе.