Baltijas balss logotype

Служебная проверка выявила нарушения в закупке сети зарядных станций для электромобилей 0

Политика
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Служебная проверка выявила нарушения в закупке сети зарядных станций для электромобилей
ФОТО: LETA

В ходе служебной проверки были выявлены нарушения в закупке Министерства земледелия (МЗ) на создание сети зарядных станций для электромобилей, сообщили агентству LETA представители министерства.

Проверка проводилась в связи с выявленными нарушениями в аудиторском отчете Государственного контроля «Обоснованно ли Минземледелия создает свою сеть зарядных станций для электромобилей?». Ее целью было установить, допущены ли нарушения в действиях должностных лиц МЗ и следует ли привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Как пояснили представители министерства, в ходе проверки было установлено, что закупочная комиссия в процессе закупки «Планирование, проектирование, установка и обслуживание сети зарядных станций для электромобилей» допустила нарушения.

Однако представители Минземледелия отметили, что дисциплинарное производство может быть начато только в том случае, если с момента совершения нарушения прошло не более двух лет. Поскольку выявленные нарушения были совершены более двух лет назад, оценить дисциплинарную ответственность членов закупочной комиссии невозможно.

Также в министерстве пояснили, что должностные лица МЗ, которые должны были отвечать за исполнение заключенного по итогам закупки рамочного соглашения и его дальнейший контроль, на момент проверки уже завершили свои служебные отношения и уволились из министерства. В связи с этим, в соответствии с Законом о дисциплинарной ответственности государственных служащих, оснований для возбуждения дисциплинарного производства нет.

Кроме того, сотрудник Административного департамента министерства, отвечающий за государственные закупки и хозяйственное обеспечение, не подлежит дисциплинарной ответственности в соответствии с Законом о труде, так как с момента совершения нарушения прошло более 12 месяцев.

В министерстве также указали, что при продвижении приоритетного инвестиционного проекта «Совершенствование инфраструктуры отраслей Министерства земледелия и обновление технического обеспечения выполнения государственных функций, включая инвестиции в мелиоративные системы и достижение целей Зеленого курса», нарушений со стороны должностных лиц МЗ не выявлено, поэтому оснований для дисциплинарного производства нет.

По итогам анализа информации, собранной в ходе служебной проверки, комиссия пришла к выводу, что выявленные нарушения в процессе исполнения закупочного договора связаны с нехваткой времени, человеческих ресурсов и квалифицированных специалистов для реализации данного проекта.

Кроме того, Государственный контроль направил выявленные в отчете нормативные нарушения для рассмотрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Генеральной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что аудит Государственного контроля, опубликованный 18 июля 2024 года, показал, что созданная сеть зарядных станций для электромобилей не соответствует текущим и будущим потребностям автопарка министерства, а также что установленные в ней зарядные устройства не соответствуют техническим возможностям в выбранных местах.

Государственный контроль отметил, что неожиданно разработанная сеть зарядных станций, созданная в 2022 году за счет 3,1 миллиона евро из государственного бюджета, не соответствует ни текущим, ни перспективным потребностям министерства, а также техническим возможностям, поскольку является избыточной.

Хотя Государственный контроль признает стремление МЗ следовать Зеленому курсу, аудит показал, что в данном случае этот курс скорее использовался как предлог для необоснованного и расточительного расходования государственных средств.

Сеть зарядных станций МЗ включает 52 зарядных устройства на 42 станциях и была создана с использованием неподходящего технического решения.

Аудит также выявил, что выбранное закупочной комиссией решение — установка исключительно высокомощных зарядных устройств (свыше 22 киловатт) — не соответствует плановым документам государственной политики и практике отраслевых экспертов.

По итогам проверки KNAB возбудило уголовное дело по возможным правонарушениям, связанным с созданием сети зарядных станций Министерством земледелия.

#министерство земледелия #электромобили
5
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу 5
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео