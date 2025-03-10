Служебная проверка выявила нарушения в закупке сети зарядных станций для электромобилей

В ходе служебной проверки были выявлены нарушения в закупке Министерства земледелия (МЗ) на создание сети зарядных станций для электромобилей, сообщили агентству LETA представители министерства.

Проверка проводилась в связи с выявленными нарушениями в аудиторском отчете Государственного контроля «Обоснованно ли Минземледелия создает свою сеть зарядных станций для электромобилей?». Ее целью было установить, допущены ли нарушения в действиях должностных лиц МЗ и следует ли привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Как пояснили представители министерства, в ходе проверки было установлено, что закупочная комиссия в процессе закупки «Планирование, проектирование, установка и обслуживание сети зарядных станций для электромобилей» допустила нарушения.

Однако представители Минземледелия отметили, что дисциплинарное производство может быть начато только в том случае, если с момента совершения нарушения прошло не более двух лет. Поскольку выявленные нарушения были совершены более двух лет назад, оценить дисциплинарную ответственность членов закупочной комиссии невозможно.

Также в министерстве пояснили, что должностные лица МЗ, которые должны были отвечать за исполнение заключенного по итогам закупки рамочного соглашения и его дальнейший контроль, на момент проверки уже завершили свои служебные отношения и уволились из министерства. В связи с этим, в соответствии с Законом о дисциплинарной ответственности государственных служащих, оснований для возбуждения дисциплинарного производства нет.

Кроме того, сотрудник Административного департамента министерства, отвечающий за государственные закупки и хозяйственное обеспечение, не подлежит дисциплинарной ответственности в соответствии с Законом о труде, так как с момента совершения нарушения прошло более 12 месяцев.

В министерстве также указали, что при продвижении приоритетного инвестиционного проекта «Совершенствование инфраструктуры отраслей Министерства земледелия и обновление технического обеспечения выполнения государственных функций, включая инвестиции в мелиоративные системы и достижение целей Зеленого курса», нарушений со стороны должностных лиц МЗ не выявлено, поэтому оснований для дисциплинарного производства нет.

По итогам анализа информации, собранной в ходе служебной проверки, комиссия пришла к выводу, что выявленные нарушения в процессе исполнения закупочного договора связаны с нехваткой времени, человеческих ресурсов и квалифицированных специалистов для реализации данного проекта.

Кроме того, Государственный контроль направил выявленные в отчете нормативные нарушения для рассмотрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Генеральной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что аудит Государственного контроля, опубликованный 18 июля 2024 года, показал, что созданная сеть зарядных станций для электромобилей не соответствует текущим и будущим потребностям автопарка министерства, а также что установленные в ней зарядные устройства не соответствуют техническим возможностям в выбранных местах.

Государственный контроль отметил, что неожиданно разработанная сеть зарядных станций, созданная в 2022 году за счет 3,1 миллиона евро из государственного бюджета, не соответствует ни текущим, ни перспективным потребностям министерства, а также техническим возможностям, поскольку является избыточной.

Хотя Государственный контроль признает стремление МЗ следовать Зеленому курсу, аудит показал, что в данном случае этот курс скорее использовался как предлог для необоснованного и расточительного расходования государственных средств.

Сеть зарядных станций МЗ включает 52 зарядных устройства на 42 станциях и была создана с использованием неподходящего технического решения.

Аудит также выявил, что выбранное закупочной комиссией решение — установка исключительно высокомощных зарядных устройств (свыше 22 киловатт) — не соответствует плановым документам государственной политики и практике отраслевых экспертов.

По итогам проверки KNAB возбудило уголовное дело по возможным правонарушениям, связанным с созданием сети зарядных станций Министерством земледелия.