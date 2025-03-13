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Больных не пустят на работу: латвийские власти готовятся к новой пандемии 0

Политика
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Больных не пустят на работу: латвийские власти готовятся к новой пандемии
ФОТО: dreamstime

Придуман новый способ, как ограничить распространение инфекции. Для этого пришлось менять законы.

Согласно проекту закона об эпидемиологической безопасности, подготовленному Министерством здравоохранения, Служба госдоходов (СГД) сможет передавать медикам данные о занятости людей, заболевших инфекционными заболеваниями и представляющих угрозу для общественного здоровья, по запросу Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Проект закона об эпидемиологической безопасности подготовлен для того, чтобы, опираясь на опыт, полученный во время пандемии Covid-19, обеспечить готовность в случае новой угрозы эпидемиологической безопасности.

Получив информацию о зараженных, SPKC сможет сравнить персональный код инфицированного лица с информацией, доступной в СГД, тем самым выделяя отдельные профессиональные группы, например, педагогов, медицинских работников и других, которые подвержены более высокому риску заражения инфекционными заболеваниями.

В настоящее время SPKC не имеет доступа к информации о занятости, находящейся в распоряжении СГД.

Обмен данными с СГД, по мнению министерства, позволит углубленно анализировать эпидемиологическую ситуацию и получать данные для выявления мест и способов заражения, чтобы внедрить соответствующие защитные меры.

#пандемия
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Григорий Антонов
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