Против России нужно продолжать вводить и усиливать санкции меры экономического сдерживания, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») на пресс-конференции в субботу после виртуальной встречи лидеров нескольких стран по Украине.

Она отметила, что в настоящее время формируется коалиция доброй воли во главе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Коалиция объединяет страны, которые хотят и могут добиться справедливого мира на Украине и сделать это силой. По словам премьер-министра, лидеры стран согласились, что достижение справедливого мира на Украине требует усилий всех.

По словам Силины, первым шагом станет принуждение России к прекращению огня на 30 дней. Она подчеркнула, что Украина хочет прекращения огня, чтобы могли продолжиться настоящие мирные переговоры. Премьер-министр пояснила, что на виртуальной встрече обсуждались элементы, которые позволят заставить Россию согласиться на прекращение огня.

Премьер-министр подчеркнула, что и Стармер, и президент Украины Владимир Зеленский подчеркивали необходимость сохранения и усиления санкций против России. Она добавила, что, несмотря на различную информацию в СМИ, надо понимать, что возможности ужесточения санкций весьма серьезны. Силиня пояснила, что введение санкций против теневого судоходного флота не означает, что других вариантов нет. Она подчеркнула, что необходимо продолжать работу по сдерживанию российской экономики.

Она также отметила, что важно продолжать оказывать военную поддержку Украине, чтобы ее армия была сильнее, а военная поддержка продолжалась. По словам премьер-министра, принятое на прошлой неделе решение Европейского совета о совместном укреплении оборонной промышленности в Европе является хорошим решением. Кроме того, предлагаемое решение по финансированию предусматривает, что страны смогут самостоятельно закупать различные товары военного назначения и передавать их Украине.

Она заявила, что Украина готова производить больше продукции локально, и призвала страны финансировать производство на Украине. Премьер-министр пояснила, что таким образом Украина не только сможет снабжать свою армию и обеспечивать собственные нужды, но и готова продавать или позволять странам закупать то, что необходимо для общеевропейской безопасности. Силиня подытожила, что в результате Европа станет более независимой и сможет быстрее получить необходимый военный потенциал, поскольку не секрет, что в мире ощущается нехватка военной продукции.

Премьер-министр подчеркнула важность участия Европы в переговорах между Украиной и США. Она добавила, что это один из элементов сегодняшних переговоров. Сообщается, что президент Украины подтвердил, что украинцы готовы к миру, но есть много вопросов относительно России. Силиня подчеркнула, что в данной геополитической ситуации Латвия это хорошо понимает, и Латвия много знает о Владимире Путине.

Премьер-министр заявила, что на встрече она поддержала коалицию доброй воли, а также упомянула об укреплении восточного фланга НАТО. Она получила заверения от лидеров других стран в том, что они хорошо понимают важность безопасности на восточной границе НАТО. Силиня отметила, что в беседе также принял участие премьер-министр Канады Марк Карни, который выразил понимание важности безопасности стран Балтии и этого региона.

«По моему мнению, разговор подтвердил, что мы фактически создаем новую, в некотором роде и правовую базу, в рамках которой мы продолжим нашу работу. В разговоре также приняли участие представители Евросоюза, но коалиция доброй воли будет гораздо шире, чем Европа как таковая, потому что речь идет о безопасности в Европе, с участием Канады, Австралии, Новой Зеландии, Турции. Коалиция доброй воли охватывает более широкий круг стран, которые могли бы гарантировать мир в Украине», — сказала Силиня.

Премьер-министр также упомянула на пресс-конференции о поддержке премьер-министром Польши Дональдом Туском решения о выходе из договора о запрете противопехотных мин, также известного как Оттавская конвенция. Она подчеркнула, что на этой неделе поручила министру обороны и министру иностранных дел подготовить предложения для правительства о дальнейших действиях в отношении Оттавской конвенции. Силиня подтвердила, что по этому вопросу будут проводиться дальнейшие обсуждения, но она ожидает четких предложений от обоих министерств.