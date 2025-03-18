Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лучше вы к нам: британского монарха, получившего в Риге цветами по лицу, опять пригласили в Латвию 4 2033

Политика
Дата публикации: 18.03.2025
LETA
Изображение к статье: Лучше вы к нам: британского монарха, получившего в Риге цветами по лицу, опять пригласили в Латвию
ФОТО: Thought Co

Посол Латвии в Великобритании Атис Лотс передал королю Карлу III приглашение посетить Латвию, сообщили порталу bb.lv в Министерстве иностранных дел ЛР.

13 марта в Букингемском дворце в Лондоне состоялась церемония аккредитации, во время которой Лотс передал королю приглашение и пожелания здоровья.

Интересно, что Лотс приступил к обязанностям посла в Великобритании еще 18 сентября 2024 года, но до короля добрался лишь спустя полгода.

Напомним, что британский король уже был в Латвии – в статусе принца. В ноябре 2001 года будущий король был атакован рижанкой Алиной - она вышла из толпы и ударила по лицу цветами гвоздики британского престолонаследника.

Таким образом, жительница Риги продемонстрировала протест против поддержки Великобританией военной акции США в Афганистане.

Что касается, сегодняшней встречи, то реакция короля на приглашение посетить Ригу, осталась неизвестной.

×
Читайте нас также:
#Великобритания #королевские семьи #визит
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
12
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео