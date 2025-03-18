Посол Латвии в Великобритании Атис Лотс передал королю Карлу III приглашение посетить Латвию, сообщили порталу bb.lv в Министерстве иностранных дел ЛР.

13 марта в Букингемском дворце в Лондоне состоялась церемония аккредитации, во время которой Лотс передал королю приглашение и пожелания здоровья.

Интересно, что Лотс приступил к обязанностям посла в Великобритании еще 18 сентября 2024 года, но до короля добрался лишь спустя полгода.

Напомним, что британский король уже был в Латвии – в статусе принца. В ноябре 2001 года будущий король был атакован рижанкой Алиной - она вышла из толпы и ударила по лицу цветами гвоздики британского престолонаследника.

Таким образом, жительница Риги продемонстрировала протест против поддержки Великобританией военной акции США в Афганистане.

Что касается, сегодняшней встречи, то реакция короля на приглашение посетить Ригу, осталась неизвестной.