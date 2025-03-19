«Посмотрите на эту русскую армию!»: эксперт считает, что Латвия может защитить себя и без США 8 2195

Дата публикации: 19.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Посмотрите на эту русскую армию!»: эксперт считает, что Латвия может защитить себя и без США
ФОТО: АрмiяInform

«Это не какое-то сеяние паники», - так бывший государственный секретарь Минобороны Янис Гарисонс в интервью Diena описывает современную ситуацию в сфере безопасности.

Сейчас специалист в оборонной области трудится в Организации устойчивости Северных государств, и предполагает, что ЛР может защитить армия в 31-38 тысяч солдат. «Мне кажется, такой открытый разговор общество успокоил бы больше, чем простые утверждения, что все в порядке. Это все принесло бы психологический мир в общество, которого, на мой взгляд, недостает как из-за комплекса 1940 года, так и из-за общей неопределенности».

«Если мы соединим вместе военные цифры региона, я думаю, они достаточно велики, чтобы суметь отразить любое нападение, даже в тот миг, когда Путин что-то начинает и США стоят в стороне, - если тут будет видно, что есть группа государств, которая готова сопротивляться и готова воевать», - говорит Я.Гарисонс. «Ибо посмотреть на эту русскую армию, ну никакая она не передовая, и она не будет передовая и через два года. То, что они могут сделать, это только численно давить на массу. Поэтому еще раз — эти мины в приграничье очень важны, какие бы заключения мы не делали в публичном пространстве. Мы такую массу можем изнурить минами и дешевым оружием, а не дорогими системами».

«Эта проблема есть, что одна ракета HIMARS стоит от одного до трех миллионов, и, конечно, дроны сделать дешевле», - указывает знаток военных вопросов. «Наибольшая проблема, на мой взгляд, не, что и сколько купить, но чтобы вооруженные силы и те, которые планируют бои, понимали, что они с ними сделают».

Григорий Антонов
