Министр земледелия Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) рассмотрит возможность ограничения численности медведей в Латвии. Об этом он сказал в программе «Krustpunktā» на Латвийском радио.

Краузе рассказал, что 20–30 лет назад в Латвии было всего несколько медведей, а сейчас их около 120. Министр привел в пример случаи, когда люди встречали медведей в лесу. Животное даже ранило работника "Latvijas Valsts meži".

Краузе считает, что рост численности медведей уже становится опасным, поэтому нужно подумать о его ограничении. Политик подчеркнул, что безопасность людей превыше всего.

Поскольку медведи являются особо охраняемыми животными, «все не так просто». Однако министр подумает, как это реализовать.

Популяции животных можно ограничить, например, охотой, однако охота на особо охраняемые виды животных запрещена.