Можно по–разному оценивать деятельность Эдгара Ринкевича на президентском посту, но в чем уж точно нельзя упрекнуть главу государства, так это в "законодательной лени".

Он за менее чем два года работы на посту президента внес столько законодательных предложений, сколько не смогли внести его предшественники за весь срок президентских полномочий, то есть за четыре года!

Уже в первый год своей работы Ринкевич внес в Сейм аж 8 законопроектов (изменений к законам)! Среди них и поправки в Закон об образовании, которые позволяют администрациям школ проверять личные вещи учащихся, и поправки в Закон о высшей школе, которые дают возможность привлекать иностранных профессоров и доцентов в латвийские вузы, не требуя от них владения латышским языком…

Парламент уже принял и президентские предложения в Закон о гостайне и в Закон о самоуправлениях, которые обязывают мэров, вице–мэров и исполнительных директоров муниципалитетов получать для работы на данных должностях доступ к гостайне. Сейм одобрил и дополнения в Уголовный закон, ужесточающие наказание за преступления против государства.

С подачи главы государства парламент уже в этом году принял поправки, запрещающие злонамеренное и без предупреждения использование искусственного интеллекта в предвыборной агитации.

Всего Ринкевич за время своих полномочий внес в Сейм аж 15 законопроектов, четыре последних из них — буквально в этот вторник! Да, очередные законодательные инициативы президента оказались очень смелыми, ведь он по–существу "покушается" на полномочия депутатов Сейма.

А именно: глава государства предлагает поручить президенту выдвигать кандидатов на посты президента Банка Латвии, омбудсмена (государственного правозащитника) и госконтролера. То есть выдвигает президент, а утверждает Сейм.

До сего дня таким правом — выдвигать кандидатов на данные посты, — обладают депутаты Сейма.

Президент не скрывает, что поводом для появления таких инициатив послужила недавняя эпопея с выдвижением и утверждением кандидатов на пост президента Банка Латвии. Как известно, лишь со второй попытки и после многочисленных интриг и провалов, парламенту удалось–таки избрать главу Банка Латвии.

Глава государства после обсуждения с экспертами пришел к выводу, что было бы целесообразно, чтобы именно президент предлагал Сейму кандидатуры на посту руководителей независимых госструктур.

Отметим, что до сих пор депутаты не отвергали инициативы президента — они или принимались почти в первозданном виде, или дорабатывались, но уж точно их не клали под сукно. Однако на сей раз ситуация более щепетильная, ведь президент фактически просит депутатов… урезать их же полномочия!

Можно прогнозировать, что быстрого принятия президентских законопроектов не будет — ожидаются долгие дискуссии… Часть депутатов опасается, что принятие данных инициатив создаст прецедент и глава государства продолжит "наступление" на полномочия депутатов, а ведь у нас парламентская республика, где основная роль в принятии и даже инициировании решений отведена Сейму.