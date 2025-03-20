Ринкевич встретился с латвийскими военнослужащими в Косово 1 725

Политика
Дата публикации: 20.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич встретился с латвийскими военнослужащими в Косово

Участие латвийских военнослужащих в возглавляемой НАТО миротворческой операции в Косово в сотрудничестве с силами союзников служит весомым вкладом как в индивидуальный опыт каждого военнослужащего, так и в общее развитие и совершенствование Национальных вооруженных сил, отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с латвийскими военнослужащими в Косово.

В Канцелярии президента агентству ЛЕТА сообщили, что сегодня президент с рабочим визитом посетил Косово. В ходе визита президент встретился с латвийскими военнослужащими, которые участвуют в возглавляемой НАТО миротворческой операции в Косово (KFOR), а также с президентом Косово Вьосой Османи-Садриу и командующим KFOR генерал-майором Энрико Бардуани.

Президент отметил важность участия латвийских военнослужащих в операции НАТО по обеспечению стабильности в регионе Косово и развитии Национальных вооруженных сил, а также похвалил профессионализм латвийских военнослужащих.

На встрече с президентом Косово президент отметил вклад Латвии в обеспечение стабильности Косово и более обширного региона, а также высоко оценил поддержку, которую Косово оказывает Украине, и полную согласованность с общим курсом внешней политики и безопасности.

Ринкевич подтвердил поддержку Латвией интеграции региона Косово и Западных Балкан в Европейский союз (ЕС), а также членства Косово в Совете Европы. Он также отметил, что Латвия готова продолжать поддерживать процесс реформ в Косово и выступает за отмену ограничительных мер ЕС для Косово.

#Косово #Эдгар Ринкевич
