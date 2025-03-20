Участие латвийских военнослужащих в возглавляемой НАТО миротворческой операции в Косово в сотрудничестве с силами союзников служит весомым вкладом как в индивидуальный опыт каждого военнослужащего, так и в общее развитие и совершенствование Национальных вооруженных сил, отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с латвийскими военнослужащими в Косово.

В Канцелярии президента агентству ЛЕТА сообщили, что сегодня президент с рабочим визитом посетил Косово. В ходе визита президент встретился с латвийскими военнослужащими, которые участвуют в возглавляемой НАТО миротворческой операции в Косово (KFOR), а также с президентом Косово Вьосой Османи-Садриу и командующим KFOR генерал-майором Энрико Бардуани.

Президент отметил важность участия латвийских военнослужащих в операции НАТО по обеспечению стабильности в регионе Косово и развитии Национальных вооруженных сил, а также похвалил профессионализм латвийских военнослужащих.

Apmeklējot Latvijas kontingentu KFOR misijā Kosovā, pārliecinājos par mūsu karavīru augsto motivāciju un profesionalitāti. Īpaši patīkami dzirdēt atzinīgus vārdus no KFOR komandiera un citu valstu karavīriem. Paldies par dienestu! pic.twitter.com/OCEcBxUd1B — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 20, 2025

На встрече с президентом Косово президент отметил вклад Латвии в обеспечение стабильности Косово и более обширного региона, а также высоко оценил поддержку, которую Косово оказывает Украине, и полную согласованность с общим курсом внешней политики и безопасности.

Ринкевич подтвердил поддержку Латвией интеграции региона Косово и Западных Балкан в Европейский союз (ЕС), а также членства Косово в Совете Европы. Он также отметил, что Латвия готова продолжать поддерживать процесс реформ в Косово и выступает за отмену ограничительных мер ЕС для Косово.