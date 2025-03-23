Уволенному из министров Бришкенсу нашлась важная работа в Сейме 4 1238

Дата публикации: 23.03.2025
LETA
Изображение к статье: Уволенному из министров Бришкенсу нашлась важная работа в Сейме
ФОТО: LETA

Группой по сотрудничеству депутатов Сейма с парламентом Швеции в дальнейшем будет руководить бывший министр транспорта, а ныне депутат Каспарс Бришкенс (Прогрессивные).

Изменения в руководстве группы были необходимы, так как с возвращением Бришкенса в Сейм депутатский мандат потерял Эрвин Лабановскис (Прогрессивные), который до сих пор возглавлял указанную группу.

Также в группе работают Занда Калниня-Лукашевица (Единство), которая является заместителем руководителя, а также Артурс Бутанс (НА), Ирма Калниня (Единство), Александрс Кирштейнс, Атис Лабуцис (Единство), Антонина Ненашева (Прогрессивные), Яна Симановска (Прогрессивные), Андрис Шуваевс (Прогрессивные), Янис Вуцанс (ЗЗС) и Эдгарс Зелдерис.

