Единство в НАТО остаётся твёрдым – Риекстиньш

По главному вопросу коллективной безопасности единство в НАТО остаётся твёрдым, заявил в интервью Латвийскому радио посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш, пишет ЛЕТА.

Он согласился с тем, что невозможно не заметить обсуждения в публичном пространстве, касающиеся стабильности и единства НАТО. Однако необходимо понимать, что в дестабилизации альянса заинтересованы именно противники, в том числе Россия.

По словам Риекстиньша, важно, что по ключевому вопросу коллективной безопасности единство альянса остаётся очень крепким, хотя он и признал, что по отдельным другим вопросам между странами-членами существуют разногласия. Однако, по его словам, так было на протяжении всей истории НАТО, и ни один противник альянса никогда не осмеливался бросить ему вызов.

"Главная задача НАТО — коллективная оборона, в которой единство по-прежнему очень крепкое", — сказал Риекстиньш.

Он также указал, что не стоит беспокоиться по поводу приверженности США поддержке стран Балтии.