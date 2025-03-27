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Единство в НАТО остаётся твёрдым – Риекстиньш 3

Политика
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Единство в НАТО остаётся твёрдым – Риекстиньш
ФОТО: LETA

По главному вопросу коллективной безопасности единство в НАТО остаётся твёрдым, заявил в интервью Латвийскому радио посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш, пишет ЛЕТА.

Он согласился с тем, что невозможно не заметить обсуждения в публичном пространстве, касающиеся стабильности и единства НАТО. Однако необходимо понимать, что в дестабилизации альянса заинтересованы именно противники, в том числе Россия.

По словам Риекстиньша, важно, что по ключевому вопросу коллективной безопасности единство альянса остаётся очень крепким, хотя он и признал, что по отдельным другим вопросам между странами-членами существуют разногласия. Однако, по его словам, так было на протяжении всей истории НАТО, и ни один противник альянса никогда не осмеливался бросить ему вызов.

"Главная задача НАТО — коллективная оборона, в которой единство по-прежнему очень крепкое", — сказал Риекстиньш.

Он также указал, что не стоит беспокоиться по поводу приверженности США поддержке стран Балтии.

#нато #риекстиньш
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Комментарии (3)

  • ФФ
    Федул Федулов
    27-го марта

    В дестабилизации НАТО заинтересованы 3/4 Мира, а единство НАТО только на словах.

    12
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го марта

    Пора пришла закрывать лавку, ибо замок уже принесли!

    13
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го марта

    Ну не смешно уже.

    20
    1

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