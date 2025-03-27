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«Президент выписал неправильные лекарства» 0

Политика
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

В Сейме не все положительно восприняли сенсационные инициативы Эдгара Ринкевича.

Впервые в новейшей истории Латвии предпринята попытка расширить полномочия президента - причем, предпринята со стороны самого президента. Как уже сообщалось, Эдгар Ринкевич предложил Сейму принять поправки в законы с тем, чтобы впредь не депутаты, а президент предлагал парламенту на утверждение кандидатуры на пост президента Банка Латвии, государственного контролера и государственного правозащитника. Сегодня на пленарном заседании Сейма рассматривался вопрос о передаче этих президентских инициатив в профильную комиссию. "Против" выступил секретарь президиума Сейма, юрист по образованию Эдвардс Смилтенс (Объединенный список). Он обратил внимание на мотивировку президента - в частности, глава государства указал на недавний не очень удачный процесс выдвижения кандидатов на пост президента Банка Латвии. "Президент поставил неправильный диагноз и выписал неправильные лекарства", - убежден Эд. Смилтенс. По его мнению, с процессом выдвижения кандидатов на пост шефа БЛ все было в порядке - разве что премьерская партия и сама премьер не смогли договориться внутри коалиции о едином кандидате. Но из этой политической осечки, по мнению оппозиционного парламентария, вовсе не следует, что нужно расширять полномочия президента и таким образом уменьшать полномочия всенародно избранного Сейма. Политик напомнил, что все права и полномочия главы государства перечислены в Сатверсме - в этом списке полномочий президента нет обязанности выдвигать претендентов на вышеупомянутые посты. "Создается прецедент, когда за пределами Сатверсме расширяются полномочия президента. Это крайне нежелательный прецедент!" - заявил депутат.

Примечательно, что лидер фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц не стал возражать коллеге по существу, а лишь напомнил, что на данном этапе депутаты решают только вопрос о передаче инициатив президента комиссии Сейма для дальнейшего обсуждения. Большинство парламентариев с этим мнением согласилось - "против" передачи проголосовали только депутаты Объединенного списка и "Стабильности!"

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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