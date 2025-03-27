Сейм поддержал идею запретить госуправлению ездить в Россию и Беларусь

Депутаты Сейма в четверг приняли в первом чтении законопроект об ограничении мер, угрожающих национальной безопасности, который предусматривает запрет для некоторых трудоустроенных в госуправлении лиц на выезд в Россию и Беларусь.

Проект закона разработала комиссия Сейма по национальной безопасности.

Запрет на выезд из Латвии предполагается установить, чтобы предотвратить или уменьшить создаваемую Россией и Беларусью угрозу национальной безопасности, а также обеспечить безопасность и законные интересы работающих в госуправлении в условиях, когда возможности Латвии по защите своих подданных ограничены.

Запрет на выезд в Россию и Беларусь предполагается распространить на лиц, которым выдано специальное разрешение на доступ к государственной тайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также лиц, занятых в министерствах обороны, внутренних дел и юстиции, в подведомственных соответствующим министерствам или министрам учреждениях, на военных объектах, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налоговой и таможенной полиции, и на должностных лиц таможни Службы государственных доходов.

Кроме того, запрет будет распространяться на лиц, занятых на дипломатической или консульской службе, а также в судебных учреждениях или прокуратурах.

Подчиненными Министерству внутренних дел учреждениями являются Государственная полиция, Государственная служба безопасности, Государственная пограничная охрана, Государственная пожарно-спасательная служба, Бюро внутренней безопасности, Управление по делам гражданства и миграции, Государственное агентство обеспечения, Информационный центр Министерства внутренних дел, Центр здоровья и спорта Министерства внутренних дел, а также поликлиника Министерства внутренних дел.

Подчиненными Министерству юстиции учреждениями являются Регистр предприятий, Служба контроля неплатежеспособности, Государственная земельная служба, Государственное бюро судебных экспертиз, Управление мест заключения, Патентное управление, Государственная служба пробации, Центр государственного языка, Судебная администрация и администрация Гарантийного фонда средств на содержание.

В критическую инфраструктуру Латвии входят объекты, деятельность которых важна для существования государства и обеспечения основных потребностей общества. Такими объектами являются, например, инфраструктура снабжения электроэнергией, водой и природным газом, больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные объекты.

Подчиненными Министерству обороны учреждениями являются Национальные вооруженные силы, в том числе Земессардзе, Государственный центр охраны военных объектов и оборонных закупок, Латвийское агентство геопространственной информации, организация по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий "Cert.lv", Латвийская национальная академия обороны, Центр Яунсардзе, Латвийский военный музей, Государственный центр оборонной логистики и закупок, Служба военной разведки и безопасности и Профессиональная средняя школа им. полковника Оскара Калпакса.

"Не секрет, что Россия и Беларусь продолжают усиливать направленные против Латвии разведывательные мероприятия и для этих целей им полезен любой латвийский подданный, который пересек границу этих стран. Несмотря на четкие рекомендации Министерства иностранных дел и Службы госбезопасности не ездить ни в Россию, ни в Беларусь в интересах как государственной, так и своей личной безопасности, число выезжающих лиц постоянно растет", - заявил председатель комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях путешествовать в Россию и Беларусь чрезвычайно опасно, а значительная часть общества, к сожалению, до сих пор этого не осознает.

"Офицеры разведки спецслужб этих стран устанавливают контакты с жителями Латвии на территории своей страны, где у них более благоприятные оперативные условия. Кроме того, им не препятствуют контрразведывательные мероприятия органов государственной безопасности Латвии и властные структуры стран-союзников Латвии. В целом это означает, что возможности помочь попавшим в трудную ситуацию в России и Беларуси латвийцам у нас очень ограничены", - заявил Латковскис.

"При вербовке подданных Латвии целью государства-агрессора является не только получение информации о внутриполитических процессах, запланированных внешнеполитических мероприятиях и запланированных и осуществляемых для нормального функционирования государства мерах безопасности, но и привлечение этих лиц к другой вредоносной деятельности, в том числе к мероприятиям против интересов государства, или же удержание от выполнения своих должностных обязанностей", - указал председатель комиссии по национальной безопасности.

Запрет на выезд предполагается установить также для пересечения транзитом территорий России и Беларуси. Запрет не будет применяться в случаях, когда выезд необходим в связи с выполнением должностных обязанностей или по гуманным соображениям и лицо получило разрешение на временный выезд из Латвии.

Законопроект предполагает, что нарушение запрета на выезд станет основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.