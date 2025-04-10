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Война все спишет? В Минсообщения раскрыли, зачем нужна Rail Baltica 2 913

Политика
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Война все спишет? В Минсообщения раскрыли, зачем нужна Rail Baltica
ФОТО: Unsplash.com

В случае военного конфликта железнодорожная линия Rail Baltica сможет перевозить до 100 000 человек в сутки, следует из презентации Министерства сообщения, представленной комиссии Сейма по обороне.

Согласно презентации, общая стоимость первой очереди трансграничного соединения от польско-литовской границы до Таллина/Мууги во всех трех странах Балтии составит 15,3 млрд евро. В Латвии первая очередь включает основную трассу от латвийско-литовской границы до латвийско-эстонской границы. В рамках этой очереди планируется завершить строительство терминала Рижского аэропорта и южной части центрального вокзала Риги, а также построить грузовые терминалы в Иецаве и Саласпилсе для нужд военных.

Согласно прогнозам, в первой фазе Rail Baltica сможет эвакуировать до 98 000 человек в сутки и перевозить до 55 000 тонн грузов ежедневно. В Иецаве планируется установить рампу для разгрузки военных грузов. Это будет первая точка, где поезда, следующие из Польши, смогут разгружать военные грузы для дальнейшей транспортировки к месту назначения. В Саласпилсе же планируется создать полноценный логистический терминал с гражданской и военной зонами.

Поскольку Саласпилс находится на противоположном берегу Даугавы, финансирование ЕС предусмотрено только для участка от литовской границы до Даугавы. Для дальнейшего строительства необходимо искать дополнительные источники финансирования.

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#война #rail baltica
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Оставить комментарий

(2)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    10-го апреля

    концепция ведения войны подразумевает первостепенно уничтожать логистику и пути снабжения туда входят авиация морской и железнодорожный транспорт . так что не надо лохматить бабушку и вообще отойдите от гроба .

    24
    1
  • lg
    lo gos
    10-го апреля

    Да-да-да, да этих социопатов только деньги интересуют. Загнать население в долги и набить себе карман, а всё остальное - это лишь враньё.

    34
    1

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