Проломить потолок зарплат: на госпредприятиях Латвии хотят получать еще больше

Как известно, в минувшем году при составлении бюджета на год нынешний, у власти случился "приступ солидарности": мол, ради увеличения ассигнований на оборону и с учетом того, что на другие сферы, кроме военной, дополнительных денег нет, мы, политики, готовы остановить дальнейший рост своего благосостояния.

Нет, до снижения зарплат в госуправлении дело, конечно, не дошло. Как говорят политики, "мы же ушибли колено, а не голову".

Поразмыслив немного, политики не стали и замораживать рост заработной платы себе и подчиненным. Однако все–таки на какие–то жертвы власть имущие пошли: было решено, что в 2025 году зарплаты в государственном и муниципальном секторе могут быть увеличены только в пределах 2,6%.

Депутаты Сейма также решили вместо замораживания роста своих окладов придерживаться этого же потолка повышения зарплат — 2,6%. Отметим, что это решение касается всех государственных и муниципальных обществ капитала, то есть предприятий, которые полностью принадлежат или государству, или самоуправлению.

Хотим получать больше!

Уже в начале этого года, фактически сразу после получения январской зарплаты, "послышался плач Ярославны": целый ряд государственнных и крупные муниципальные предприятия заявили, что "так жить нельзя" и введенные ограничения на прирост зарплат не дает возможности госпредприятиям конкурировать на рынке труда. Мол, так все специалисты разбегутся…

Данный аргумент, мягко говоря, не выдерживает критики, если учесть, что инфляция растет: по сравнению с 2023–м и большей части 2024–го — минимально, а зарплаты в госсекторе (читай: у бюджетников) непрерывно росли последние три года, причем в минувшем году средний рост зарплат в госсекторе превысил 12%!

Однако отдельные министерства решили во что бы то ни стало для своих предприятий добиться исключения из правил. И общая установка премьера и министра финансов на сокращение госрасходов эти министерства не остановила. Равно как и то, что рестарт правительства, объявленный премьером, вовсе не предусматривает в числе приоритетов отмену потолка на рост зарплат.

И вот на днях в правительство для согласования поступило предложение Минсообщения об отмене установленного потолка роста зарплат для почти всех предприятий, находящихся в собственности Минсообшения (точнее — министерство выступает в роли держателя капитала государства в этих предприятиях).

Министерство настаивает на необходимости снять ограничения на рост зарплат в Latvijas gaisa satiksme, в Автотранспортной дирекции, в Латвийском радиотелецентре, в CSDD, в Pasažieru vilciens…

Аргументы следующие:

Во–первых, все эти предприятия (кроме PV) прибыльные и сами зарабатывают, то есть не финансируются из госбюджета.

Во–вторых, они должны и привлекать недостающих специалистов, и удерживать имеющихся, а для этого необходимо иметь возможность повышать заработную плату.

Также в ход пошли и другие доводы — это и якобы дополнительная нагрузка на специалистов, и дополнительные обязанности в рамках европроектов…

В общем, смысл внесенного документа — снять все барьеры к повышению окладов.

А чем мы хуже?

Под эту сурдинку и МВД попросило хотя бы поднять потолок увеличения зарплат для работников поликлиники Министерства внутренних дел до 4,62%.

Еще раньше о необходимости убрать потолки максимально допустимого повышения зарплат говорили в Минздраве — это касалось медицинских работников государственных больниц.

Можно ожидать, что теперь, когда уже первый такого рода документ поступил, и Минздрав не станет "скромничать" и выйдет с аналогичной просьбой…

Ну а вслед за Минздравом потянутся и остальные министерства — чем работники обществ капитала других министерств хуже работников госпредприятий Минсообщения?

Размораживать так размораживать!

По логике с требованием позволить повышать зарплату должны были выйти и члены советов и правлений госпредприятий. Им единственным рост зарплаты заморозили — с подачи президента. Причем заморозили сроком на два года и законом.

Таким образом, если вдруг и руководители госпредприятий "обнаглеют" и потребуют им тоже повысить зарплату, то сделать это через решение правительства не удастся — нужно будет обращаться в Сейм.

Вместо сокращения… увеличение!

В общем, скоро от "принципа солидарности" не останется и следа. Что же касается борьбы с бюрократией, то уже совершенно ясно, что самих бюрократов она не затронет — никакого сокращения в госуправлении не предвидится. Нельзя даже исключить дальнейший рост числа госчиновников — например, сейчас создается центр кризисного управления с отдельным штатным расписанием…

Специалисты по статистике нас "успокаивают" тем, что в Литве и Эстонии в процентном соотношении госуправленцев больше. Ну, в Литве и населения больше, а в Эстонии, как, кстати, и в Литве, доходы казны больше, чем в Латвии, и госдолг значительно меньше! Так что и здесь сравнение не в нашу пользу.