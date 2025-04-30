Бюрократов переводят в бюро добрых услуг: как повысить эффективность госуправления Латвии?

Латвийские власти, как известно, затеяли борьбу с бюрократией. Занятие никогда не лишнее. Но насколько наше госуправление в целом эффективно? На самом деле оценка его работе выставлена, и она сделана независимыми исследователями.

Методы бывают разные

В Латвии широко распространено мнение, что бороться с бюрократией следует путем сокращения самих бюрократов. Это прекрасный метод, но похоже, что в случае с Латвией его успех не гарантирован.

Почему кто-то решил, что если из кабинетов выгнать ничего не делающих людей, то оставшиеся начнут работать эффективнее? А ведь именно это – эффективность госструктур – нас в данном случае больше всего и интересует. Но об этом речь пойдет ниже.

Пока посмотрим, что предлагают власти. На днях были опубликованы предложения рабочей группы по сокращению бюрократии. Всего правительству предложена 21 приоритетная мера.

Быстрее, еще быстрее!

Среди идей такие:

электронные услуги для бизнеса не должны дублировались на бумаге,

автоматическая активация электронных адресов для новых юридических лиц при регистрации,

сокращение сроков рассмотрения заявлений,

сокращение и упрощение ответов на заявления,

сокращение сроков издания административных актов,

упрощение регистрации предприятий,

органы госуправления должны запрашивать любую информацию только один раз и затем делиться ею между собой; уменьшение числа статистических отчетов.

Отличные рекомендации. Если бюрократы их будут выполнять – чиновничьи шестеренки закрутятся быстрее. Но другие рекомендации, носят хаотичный характер. Как будто было получено задание придумать энное количество мер вне зависимости от того, насколько это актуально для бизнеса и населения.

Так, в сфере автотранспорта предлагается ввести возможность дистанционного получения регистрационных документов и дополнительных номерных знаков, дистанционного оформления и получения водительских удостоверений, но только в определенных случаях, а также отказ от сдачи государственных номерных знаков при временной приостановке регистрации.

Не видно системы

Все это, конечно, прекрасно, но как часто люди и предприятия занимаются регистрацией автомобилей и снятием их с учета? Ну прям ежедневно? Раз в неделю? Ну нет, конечно. К тому же именно в этой сфере, автомобильной, Латвия всегда отличалась отличным сервисом. Иностранцы из стран Западной Европы всегда удивляются, как быстро можно у нас оформить все, что связано с авто. Например, замена водительского удостоверения занимает у нас 20 минут, прохождение техосмотра – 30. Во многих странах такой скорости могут только позавидовать.

Или вот еще. Предлагается отменить статус «ищущий работу» для физических лиц и ввести единый статус «безработный», разрешить регистрировать товарищество собственников квартир в качестве юридического субъекта для получения кредита на реновацию дома, ввести возможность регистрации электронного счета наряду с официальным электронным адресом. Это все, конечно, немного облегчит жизнь отдельным людям в некоторые моменты их жизни, но что-то не похоже на системный подход по искоренению чиновничьей волокиты. В общем, требуем дополнительных мер по борьбе с бюрократией – хороших и разных!

Закат Америки был предсказан

Итак, насколько латвийское госуправление работает эффективно? На этот вопрос лучше всего отвечает исследование, которое раз в несколько лет проводит Институт управления имени Чендлера. Пожалуй, это самое серьезное исследование эффективности госуправления, которое изучает ситуацию в 120 странах мира, а потом сравнивает полученные результаты.

«В 1500-х годах на Китай и Индию приходилось 50% мирового ВВП. Соединенные Штаты тогда еще даже не существовали. Сегодня США – самая могущественная страна в мире, но она сталкивается с политическим расколом, стареющей инфраструктурой и значительной задолженностью. Лидерство Америки в мире подвергается вызову со стороны государств, которые переняли большую часть ее экономической модели и извлекли выгоду из ее щедрости. Национальный долг обычно является признаком пика в истории страны, когда она начинает жить не по средствам. Почему история представляет собой ритмичную череду взлетов и падений императоров и империй? Почему устойчивость так трудно достижима и что мы можем сделать, чтобы преодолеть, казалось бы, врожденную неспособность наций овладеть ею?» – говорилось в исследовании института в 2021 году. Мурашки по коже, не так ли? Ребята предсказали закат Америки, который мы наблюдаем сейчас, в году 2025-м.

Кстати, президент Трамп сейчас как раз и пытается ситуацию исправить, вернуть США былую силу, а борьба с бюрократией – едва ли не главная его работа. Посмотрим, как у него получится. Что-то пока есть сомнения, что его методами этого будет легко достичь. С другой стороны, до него никто этого сделать даже и не пытался. Критиковать легко, попробуй сам сдвинуть с места такую гору.

Приятный застой

Но вернемся к нашим управленческим баранам. Согласно рейтингу вышеуказанного института, в 2021 году Латвия была на 31-м месте в мире по эффективности бюрократической машины, а согласно последнему рейтингу, за 2024 год – на 30-м. Да уж, прогресс скромный. Проще будет сказать – застой.

С другой стороны, 30-е место достаточно высокое. Ниже Латвии оказались такие страны, как Италия, Мальта, Польша, Словакия, Китай, Саудовская Аравия, Греция, Венгрия, Хорватия, Болгария, Румыния, Индонезия, Бразилия, Мексика, Индия и еще десятки прекрасных государств. В некоторые из них жители Латвии любят ездить на отдых и потом рассказывать всем, какая прекрасная там жизнь. Впрочем, многие у нас уже вроде научились понимать разницу между эмиграцией и турпоездкой, как в том самом анекдоте.

Оценивая Латвию, исследователи поставили ее на 34-е место в мире по такому показателю, как «руководство и умение предвидеть», на 29-е по законам и политике, на 21-е по силе институтов, на 41-е по управлению финансами, на 32-е по привлекательности рынка, на 36-е по глобальному влиянию и репутации, на 31-е по способности помогать своим людям развиваться.

В любом случае стране есть куда стремиться. Хотя бы догнать в этом рейтинге Литву, которая поставлена на 25-е место, или Эстонию, которая на 17-м месте.