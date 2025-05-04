В нынешнем шуме нам всем нужно сохранять спокойствие, прислушиваться к себе и предпринимать конкретные действия, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на торжественном заседании Сейма, посвященном годовщине восстановления независимости Латвии.

Президент призвал вновь обрести волю к действию и найти способ добиться результатов, а не использовать отговорки о невозможности.

Президент подчеркнул, что сейчас мы живем в "неспокойное время", когда различные слухи, полуправда и вырванные из контекста фразы буквально ошеломляют и леденят душу. Он подчеркнул, что это происходит как в мире, так и в Латвии.

Президент также отметил, что мировая безопасность и экономический порядок находятся "в свободном падении".

"Сейчас мы не знаем, куда приземлимся. Но среди этого шума каждый из нас должен сохранять спокойствие, слышать себя и предпринимать конкретные действия", - сказал Ринкевич.

Президент отметил, что у Латвии много друзей, единомышленников и союзников по всему миру, но дружеские отношения тоже имеют свойство меняться. Он сказал, что наша самая сильная опора - это наша собственная воля, решения и поступки, а самое сильное оружие - это мужество. И это не зависит от выбора других стран. Более того, мы показали, что в решающие моменты у нас есть мужество, подчеркнул президент.

Это решающий момент для нашего поколения, и настало время действовать, сказал Ринкевич, "наращивать мускулы, как в прямом, так и в переносном смысле".

Президент упомянул о Земессардзе, Службе государственной обороны, участии в тренировках по гражданской обороне. Он также говорил о честном труде, помощи тем, кому нелегко. По его мнению, если каждый из нас сделает маленький, но реальный шаг к более безопасной стране, мы будем в большей безопасности сейчас, а не когда-нибудь в будущем.

Президент также подчеркнул, что за последние 35 лет было достигнуто многое, но были и разочарования. "За то, что не было сделано, за то, что не все мечты сбылись. Есть горечь от неравенства. Но надежда по-прежнему есть. На лучшее будущее. На более безопасное будущее", - сказал президент Латвии на торжественном заседании Сейма.

Он заключил, что за 35 лет мы стали более знающими, более процветающими и более безопасными. Мы выросли почти по всем важным показателям, но нас становится меньше.

Президент поблагодарил родителей, которые заботятся о своих детях и о будущем всех нас. "Быть родителем - очень важная работа. Пусть эта благодарность также послужит напоминанием присутствующим о том, что мы должны работать над тем, чтобы упростить жизнь семьям с детьми и побудить больше людей выбирать эту важную работу", - сказал Ринкевич.