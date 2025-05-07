Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Демографический спад изменит экономику и общество как Латвии, так и ЕС 3 1117

Политика
Дата публикации: 07.05.2025
LETA
Изображение к статье: Демографический спад изменит экономику и общество как Латвии, так и ЕС

В Европейском союзе после 2026 года начнется период снижения численности населения, что повлияет на развитие экономики и рынок труда, пишет Diena.

Однако ситуация в странах ЕС из-за разных демографических тенденций будет отличаться. Точно предсказать, как изменится структура экономики и финансовая система, сложно, но ясно одно - перемены неизбежны. Старение общества и его влияние на экономику, финансы и социальную систему - один из главных вызовов не только для стран Балтии и ЕС, но и многих других регионов мира.

Эффективного решения проблемы сокращения численности населения и связанного с ним старения общества пока не найдено, и есть большие сомнения, что такое решение появится в ближайшем будущем. При этом важно понимать, что решение демографических проблем ожидается от государства и общества, которые могут повлиять на это лишь частично, тогда как главное решение - сколько детей иметь - всегда будет личным выбором каждого. Люди, планирующие двоих детей, не станут рожать десятерых только потому, что государство будет платить большие пособия.

Банк Латвии указывает, что сокращение населения - это неизбежный процесс не только в Латвии, но и в мире в целом, и с этим придется смириться. В ближайшее время ожидается переходный период, когда наибольшие проблемы возникнут с пенсионной системой, здравоохранением, рынком труда и привлечением инвестиций.

Демографические изменения в ЕС отличаются в зависимости от страны. Согласно исследованию аналитического центра "Bruegel", численность населения в возрасте до 20 лет с 2023 по 2050 год существенно сократится в Латвии, Литве, Греции, Болгарии, Румынии, Португалии, Хорватии и Польше. Латвия относится к числу тех стран, где демографическая ситуация будет особенно острой.

Самыми реалистичными решениями в этой ситуации являются инвестиции в укрепление здоровья людей и стимулирование занятости, чтобы люди оставались на рынке труда как можно дольше. Меры поддержки рождаемости могут дать определенный эффект, но не предотвратят общее старение общества.

×
Читайте нас также:
#демография
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
10
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео