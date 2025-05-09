Светлане Тихановской в МИДе Латвии пообещали поддержку в работе над свержением Лукашенко 4 1648

Политика
Дата публикации: 09.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лидер белорусской оппозиции (слева) и госсекретарь МИДа Латвии (фото - МИД ЛР).

Госсекретарь Министерства иностранных дел ЛР Анджей Вильюмсонс пообещал лидеру оппозиционеров Беларуси Светлане Тихановской, что Латвия поддержит белорусские демократические силы, сообщили в МИД.

Вильюмсонс в пятницу встретился с Тихановской, которая прибыла с визитом в Ригу. Во время встречи государственный секретарь подтвердил поддержку Латвией белорусских демократических сил, которые находятся в жесткой оппозиции к действующей власти во главе с Александром Лукашенко.

Напомним, что оппозиция под руководством Тихановской ставит своей целью свержение Лукашенко и замену его на другого политика из стана демократов.

Как говорится в пресс-релизе МИДа, латвийский госсекретарь «осудил репрессии, осуществляемые авторитарным режимом Беларуси против своего народа, а также участие Минска в агрессивной войне России против Украины».

В свою очередь Тихановская оценила финансовую поддержку Латвии.

Пользуясь случаем Тихановская поучаствовала в конференции «Роль Беларуси в европейской политической и безопасности архитектуре: взгляд с Балтийской перспективы».

В своём вступительном слове парламентский секретарь латвийского МИД Артём Уршульский отметил угрозы европейской безопасности со стороны авторитарного режима Лукашенко.

В ответ Тихановская еще раз выразила благодарность Латвии за поддержку белорусских демократических сил. Она также отметила, что защита территорий Украины — важнейший аспект безопасности всего региона, в том числе и для демократического будущего Беларуси.

#Тихановская #МИД Латвии #Беларусь
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
