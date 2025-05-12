Baltijas balss logotype

Бюджет урежут: в Латвии решили сэкономить 150 млн евро. За счет чего? 2 2233

Политика
Дата публикации: 12.05.2025
BB.LV
Бюджет урежут: в Латвии решили сэкономить 150 млн евро. За счет чего?
ФОТО: LETA

Минфин в июне должен подать предложения по сокращению государственных расходов минимум на 150 млн евро.

От Министерства финансов в июне ожидаются предложения по сокращению государственных расходов, заявила журналистам в понедельник после заседания формирующих правительство партий премьер-министр Эвика Силиня.

Она пояснила, что в течение июня министерству необходимо подготовить предложения мер, которые позволят сократить государственные расходы не менее чем на 150 млн евро, чтобы обеспечить финансирование на оборону, образование и демографию.

Затем придется работать над тем, чтобы сократить государственные расходы еще более значительно, добавила Силиня.

Премьер пояснила, что в течение июня необходимо принять важные решения, чтобы затем заняться реализацией обозначенных правительством приоритетов.

Эффективным способом реализации предложенных идей и увеличения финансирования обороны является использование и инструментов, предлагаемых Европой, подчеркнула Силиня.

Необходимо продолжать дискуссии с самоуправлениями о программах, направленных на улучшение демографической ситуации и поддержку семей, заявила премьер-министр. Этим инициативам потребуется дополнительное финансирование, и без широких дискуссий о перераспределении имеющихся средств и более эффективном управлении точно не обойтись, добавила она.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что уже сделан шаг к сокращению государственных расходов и в июне ожидается реальный результат. Конкретных вариантов экономии партии пока не обозначили.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ранее заявил, что в ближайшие годы государственному сектору предстоит сэкономить как минимум 450 млн евро для того, чтобы изыскать средства на финансирование оборонного сектора. Речь может идти о перераспределении средств, при этом общий объем бюджета останется неизменным.

На внеочередном заседании Сейма, на котором рассматривается отчет о прогрессе выполнения фискально-структурного плана Латвии на 2025-2028 гг., Ашераденс заявил, что в ближайшие годы должна проводиться такая фискальная политика, чтобы государственный долг не превышал 55% от валового внутреннего продукта (ВВП). При этом дефицит бюджета к 2029 году должен быть сокращен до 1,5% ВВП, поэтому в следующие три года придется провести значительное сокращение и повышение эффективности публичных расходов, подытожил министр финансов.

Читайте нас также:
#эвика силиня #экономика
3
0
0
24
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го мая

    "Маэстро, урежьте бюджет!". Почти "Собачье сердце"...

    4
    1
  • Д
    Дед
    13-го мая

    За счет жителей!

    10
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны?
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере
Президент и премьер сказали, когда станут комментировать меры экономии бюджета
Президент и премьер сказали, когда станут комментировать меры экономии бюджета
«Имитация оргазма». Работодатели считают, что министерства лишь имитируют сокращения расходов
«Имитация оргазма». Работодатели считают, что министерства лишь имитируют сокращения расходов 1 188
Президент расписал, на что могут пойти дополнительные 1,5% ВВП на оборону
Президент расписал, на что могут пойти дополнительные 1,5% ВВП на оборону 1 197
Экс-министр обороны паникует: ПВО Латвии не справится с атаками, подобными украинским
Экс-министр обороны паникует: ПВО Латвии не справится с атаками, подобными украинским 8 633
Два года на посту: что уже успел сделать президент Латвии
Два года на посту: что уже успел сделать президент Латвии 11 666

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
В мире
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 23
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Политика
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 51
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию
Бизнес
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию 48
ЕС призвали запасаться ключевым сырьем на случай войны
В мире
ЕС призвали запасаться ключевым сырьем на случай войны 72
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Политика
2
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? 2 116
Что едят участники Праздника песни и танца школьников? Молодежь оценивает еду
Наша Латвия
Что едят участники Праздника песни и танца школьников? Молодежь оценивает еду 109
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
В мире
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 23
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Политика
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 51
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию
Бизнес
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео