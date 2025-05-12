Бюджет урежут: в Латвии решили сэкономить 150 млн евро. За счет чего?

Минфин в июне должен подать предложения по сокращению государственных расходов минимум на 150 млн евро.

От Министерства финансов в июне ожидаются предложения по сокращению государственных расходов, заявила журналистам в понедельник после заседания формирующих правительство партий премьер-министр Эвика Силиня.

Она пояснила, что в течение июня министерству необходимо подготовить предложения мер, которые позволят сократить государственные расходы не менее чем на 150 млн евро, чтобы обеспечить финансирование на оборону, образование и демографию.

Затем придется работать над тем, чтобы сократить государственные расходы еще более значительно, добавила Силиня.

Премьер пояснила, что в течение июня необходимо принять важные решения, чтобы затем заняться реализацией обозначенных правительством приоритетов.

Эффективным способом реализации предложенных идей и увеличения финансирования обороны является использование и инструментов, предлагаемых Европой, подчеркнула Силиня.

Необходимо продолжать дискуссии с самоуправлениями о программах, направленных на улучшение демографической ситуации и поддержку семей, заявила премьер-министр. Этим инициативам потребуется дополнительное финансирование, и без широких дискуссий о перераспределении имеющихся средств и более эффективном управлении точно не обойтись, добавила она.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что уже сделан шаг к сокращению государственных расходов и в июне ожидается реальный результат. Конкретных вариантов экономии партии пока не обозначили.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ранее заявил, что в ближайшие годы государственному сектору предстоит сэкономить как минимум 450 млн евро для того, чтобы изыскать средства на финансирование оборонного сектора. Речь может идти о перераспределении средств, при этом общий объем бюджета останется неизменным.

На внеочередном заседании Сейма, на котором рассматривается отчет о прогрессе выполнения фискально-структурного плана Латвии на 2025-2028 гг., Ашераденс заявил, что в ближайшие годы должна проводиться такая фискальная политика, чтобы государственный долг не превышал 55% от валового внутреннего продукта (ВВП). При этом дефицит бюджета к 2029 году должен быть сокращен до 1,5% ВВП, поэтому в следующие три года придется провести значительное сокращение и повышение эффективности публичных расходов, подытожил министр финансов.