Три месяца назад страны Балтии отключились от российской электросети и присоединились к европейской. Однако полноценная энергетическая независимость до сих пор не достигнута — её годами сдерживала Россия. Из-за того, что в Литве так и не была построена новая АЭС, в странах Балтии по-прежнему не хватает мощностей, сообщает передача “Nekā personīga” (Ничего личного) на телекале ТВ3 .

В Латвии политики любят утверждать, что у нас всё хорошо, а проблемы — у соседей. Однако они умалчивают, что в ближайшие годы Рижской теплоэлектростанции придётся снижать обороты. Эстония решает дефицит энергии, уже несколько лет развивая собственный проект атомной электростанции. На этой неделе правительство Латвии сделало первый шаг к тому, чтобы помочь соседям или, как надеются некоторые представители отрасли, начать строить собственную программу ядерной энергетики.

Старая Игналинская АЭС была закрыта как одно из условий вступления Литвы в ЕС. Она была идентична Чернобыльской по конструкции и считалась небезопасной. Страны Балтии договорились вместе финансировать строительство новой станции в Висагинасе рядом с Игналиной. Соглашение было подписано в 2006 году, но проект застопорился из-за споров с Польшей и внутренних скандалов в Литве. Инвестора нашли в Южной Корее, однако в последний момент он отказался. По информации “Nekā personīga”, в это же время президент России Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Азии, предложил инвестору выгодные контракты на модернизацию электросетей при условии отказа от участия в строительстве АЭС в Балтии.

Проект окончательно разрушили планы Беларуси по строительству АЭС в Островце, а также заявления России о таком же проекте в Калининграде. Строительство станции в Висагинасе утратило смысл.

Когда в конце 2010 года президент Латвии Валдис Затлерс посетил Москву, Владимир Путин, тогда премьер-министр России, предложил Латвии участвовать в проекте в Калининграде. Эксперты уже тогда расценили это как блеф с целью саботировать энергетическую независимость Балтии. АЭС в Островце была запущена четыре года назад, а в Калининграде до сих пор нет ни одной.

"Россия создала такие трудности потенциальным поставщикам технологий и строителям, что они просто, как говорят, 'спрыгнули с проекта'. И литовцы остались одни только с идеей", - рассказал Затлерс.

"Конструкция была задумана как та же российская, только перенесённая в Висагинас. Сложилось впечатление, что 'ну вот, сейчас они построят ещё кое-как'. Как сделали Островец, так она и работает — хромает и кашляет", - уточнил заместитель директора по науке Института твёрдотельной физики ЛУ Андрис Штернбергс.

Пятнадцать лет назад “Latvenergo” провела секретное исследование, в котором анализировались возможные места для строительства АЭС в Латвии. Рассматривались шесть локаций: три у моря — Папе, Павилоста, Овиши; две у озёр — Буртниеку и Разнас; и одна под Ригой — Ацоне в Саласпилсе, рядом с ТЭЦ. Однако дальше дело не пошло.

В последние годы дискуссии о строительстве АЭС в Балтии вновь стали актуальными. Четыре года назад эстонская компания “Fermi Energia” объявила о намерении построить мобильный ядерный реактор. На этой неделе правительство Латвии решило начать переговоры с эстонцами и изучить возможности атомной энергетики и в самой стране.

"Это пока лишь инициатива на уровне заявки на исследование. Мы пока ничего не начинаем. Это предложение вместе с эстонцами изучить вопрос и обсудить с ними", - заверила премьер-министр Эвика Силиня.

Министерство планирует заказать исследование через международный тендер. Если его одобрит Сейм, Латвия начнёт формировать свою программу ядерной энергетики.

"В министерстве у нас нет такой специфической экспертизы, чтобы оценивать вопросы ядерных отходов, необходимого персонала, радиации, безопасности, охранных зон. Понять, сколько вообще стоит такая станция и сколько в итоге будет стоить киловатт. Поскольку понятно, что строить АЭС, которую в будущем нам пришлось бы субсидировать из бюджета, мы не можем себе позволить", - пояснил министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Эстонская АЭС будет мощностью в несколько раз меньше Игналинской и Рижской ТЭЦ, но обещают, что и стоить она будет значительно дешевле. Это будет так называемый малый модульный реактор (Small Modular Reactor, SMR). Похожие технологии уже применяются в военной сфере — например, в атомных подлодках.

"В мире сейчас действительно происходит стремительное развитие ядерных технологий. Около ста компаний работают над новыми технологиями, которые будут значительно эффективнее, дешевле и безопаснее", - пояснил исполнительный директор Ассоциации энергетиков и электростроителей Латвии Ивар Зариньш.

Мощность SMR — около 300 мегаватт, что как минимум втрое меньше, чем у крупных традиционных АЭС.

"Среднее потребление электроэнергии в Латвии — 600 МВт. Летом меньше, зимой немного больше. Нам не нужна станция на 1 ГВт — это слишком дорого и мощно. А вот 300 МВт — вполне. Можно заменить одну турбину ТЭЦ и вырабатывать энергию, когда воды не хватает. Да, установленная мощность дороже, но общее потребление — меньше, а значит, это нам по силам", - уточнил представитель Центра развития и инноваций Валдис Витолиньш.

SMR можно будет производить серийно и продавать готовыми, не строя всё с нуля. Но пока это экспериментальная технология, и её стоимость всё равно исчисляется миллиардами — как и в случае с проектом в Эстонии.

"Они ищут разных инвесторов, обращались и к Vattenfall из Швеции, и к Fortum из Финляндии. Но пока вложения этих компаний невелики — может быть, несколько миллионов. Все изучают, оценивают, пытаются понять, будет ли это коммерчески оправдано. В будущем, да, проект на миллиарды. “Latvenergo” участвует с самого начала — мы оцениваем коммерческую сторону: стоит ли вкладываться сейчас или позже. Надо понимать, что речь идёт о маленьких модульных АЭС, которых пока ещё нигде в мире не построено. Первые появятся в 2028–2029 годах. Так что это очень рискованные инвестиции", - уточнил председатель правления “Latvenergo” Мартиньш Чаксте.

В отчёте, рассмотренном на этой неделе в правительстве, программа по атомной энергетике обосновывается необходимостью обеспечения базовых мощностей после отказа от ископаемого топлива. Сейчас основную мощность дают гидроэлектростанции на Даугаве, но она непостоянна, а базу обеспечивают ТЭЦ, работающие на природном газе.

"В нашем энергетическом портфеле есть и ГЭС, и ТЭЦ-2, и ветер, и солнце, а потенциально — и атомная энергия. В ТЭЦ-2 сейчас разрабатывают возможность заменить ископаемый газ на биометан. Идёт работа над различными решениями", - рассказал Каспарс Мелнис.

"На всю ископаемую энергию накладывается налог CO₂. Он может значительно вырасти с развитием зелёных технологий. Тогда ТЭЦ будет сложно конкурировать по цене", - предупредил Мартиньш Чаксте.

"Если мы действительно хотим достичь климатической нейтральности, то к 2050 году ТЭЦ должны быть выведены из эксплуатации. Проблема в том, что мы их недавно модернизировали и заменили паровые турбины на газовые — и они к тому времени ещё не износятся", - отметил Валдис Витолиньш

Эстонский реактор может быть запущен примерно в 2038 году. “Latvenergo” прогнозирует, что ТЭЦ-2 проработает как минимум ещё 10 лет. Если платежи за загрязнение станут слишком высокими, можно будет установить системы улавливания углерода или другие новые технологии. Но экономическое обоснование для собственной АЭС в Латвии появится только в случае роста потребления — то есть промышленности и дата-центров. А для их развития нужна дешёвая энергия.

"Ни в одной стране атомная энергетика на начальном этапе не обходится без участия государства. Из-за огромных инвестиций. АЭС становятся дешёвыми только через 40 лет, когда окупают себя. Во втором и третьем цикле они действительно выгодны. Но в первом — это дорогая энергия", - отметил Мартиньш Чаксте.

"Государство должно создать необходимую среду: компетенции, нормативную базу, контроль. Кто должен реализовать проект — надо смотреть по ситуации. В идеале — частная инициатива, это означает, что они видят экономическую целесообразность. Но возможно, придётся подключиться и государству, если речь идёт не только об экономике, но и о безопасности", - добавил Ивар Зариньш.

Представляемая Зариньшем ассоциация участвует в разработке стратегий и планов. Они рекомендуют учиться у эстонцев, но строить свою АЭС. Однако с этим не согласны все эксперты.

"Честно говоря, мы не сможем это вытянуть, если сами начнём. Сначала нужна подготовка — у эстонцев она уже идёт. Мы сможем только к 2045 году. Если мы подготовим документы до 2030 года, то надо будет показать, что у нас есть соответствующий персонал. Почему не использовать эстонскую инициативу? Придётся вложиться, но тогда — туда, где уже всё происходит", - указал Андрис Штернбергс.

В Эстонии уже завершён ряд исследований, выбраны лучшие места для реактора, всё согласовано с Международным агентством по атомной энергии в Вене. Создаётся отдельное учреждение для лицензирования и надзора за станцией. Помогают Финляндия, Франция, США, Япония и другие. Россия пыталась затормозить эстонские амбиции, но теперь её влияние в энергетике Балтии минимально.

"Одно из ключевых решений — государство только создаёт условия для строительства АЭС, но финансирование и строительство должны быть за частным сектором", - отметил заместитель госсекретаря Министерства климата Эстонии Антти Тооминг.

Возникает вопрос, почему латвийской госкомпании стоит участвовать, если Эстония не доверяет проекту настолько, чтобы вложить собственные деньги?

"Я бы не сказал, что это вопрос доверия. Если бы парламент решил не двигаться вперёд с программой, вот тогда можно было бы говорить о недоверии", - указал Тооминг.

АЭС позволит Эстонии отказаться от сланца, снизить цены на электроэнергию, которые сейчас вдвое выше, чем в Финляндии. Последние четыре года правительство регулярно измеряет отношение общества к атомной энергетике. Поддержка строительства малых модульных реакторов приближается к 70%.

У Латвии до сих пор нет национальной энергетической стратегии. Ответственное министерство обещает, что она готовится, и атомная энергия в ней будет учтена. Хотя в согласованном с Еврокомиссией латвийском климатическом и энергетическом плане на ближайшие десятилетия про атомную энергетику не сказано ни слова.