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Латвия потребовала, чтобы Путин не стрелял по Украине 30 дней. Иначе столкнется с… 14 4656

Политика
Дата публикации: 13.05.2025
BB.LV
Латвия потребовала, чтобы Путин не стрелял по Украине 30 дней. Иначе столкнется с…

Латвийская Республика подписалась под заявлением стран NB8, в котором содержится требование к главе Кремля Владимиру Путину согласиться на немедленное и безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине.

Латвия, Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Литва и Эстония – страны, входящие в формат NB8, – выступили с совместным заявлением в поддержку Украины.

"Украина хочет мира. Мы, страны Северной Европы и Балтии, также хотим мира", – говорится в совместном заявлении, которое опубликовал премьер Эстонии Кристен Михал.

В заявлении содержится угроза: если режим прекращения огня не будет соблюден, Европейский Союз вместе с США и другими партнерами введет дополнительные санкции против России.

"Это первый шаг к справедливому и устойчивому миру. Президент Зеленский неоднократно демонстрировал искреннее стремление к миру и готовность встретиться с Путиным лично", – подчеркнул Михал.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.

Зеленский готов присутствовать лично. Путин свое присутствие не подтверждал.

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#война в украине #война на украине
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(14)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го мая

    Сегодня на трассе Таллинн-Тарту видел блок-посты вооруженных сил Эстонии. Ничего так, смешно.

    44
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    13-го мая

    8 тараканов, коалиция.

    ржака

    105
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го мая

    И снова дедушка Крылов: "Ай. Моська! Знать, она сильна, что лает на слона...".

    125
    5
  • Ч
    Чангл
    13-го мая

    Похоже, что Россия прозрела. Ваши призывы не к чему. Сейчас нет шансов у Европы противостоять на равных. А как сказал Бисмарк, можете подтереться бумагой, на которой вы подписали договор с Россией и не выполнили

    107
    7
  • lg
    lo gos
    13-го мая

    Так сколько было уже таких договорённостей Всё Украина нарушала.

    144
    7
  • З
    Злой
    13-го мая

    У России план импортозамещения до 2050 года, т.е. России запад и на х....й не нужен

    111
    5
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    13-го мая

    ... Топнула ножкой и громко пукнула !

    148
    6
  • JJ
    Jan Jans
    13-го мая

    латвиджа "потребовала" - это шутка сезона. прибалтийские вымираты снова пытаются забраться на коня? пока получается только конь на них. а России новые санкции особо и не помешают - уже научились жить с 2014 года с ними, в результате продуктов больше, чем в вымиратах, медицина лучше, да и много чего получше.

    155
    4
  • З
    Злой
    Jan Jans
    13-го мая

    По поводу потребовала я хохотал от души

    117
    3
  • ЯО
    Яшка Одесский
    13-го мая

    Три клоуна-наркомана в поезде, а тут ещё одна компания клоунов с манией величия...

    154
    4
  • NB
    Nose Bose
    13-го мая

    Правильно говорят, что дураки не учатся. Эти так и не поняли, что с ним говорить языком угроз бесполезно.

    126
    4
  • AG
    Aleks Gurik
    13-го мая

    Во насмешили . блин нет слов Латвия потребовала

    149
    5
  • З
    Злой
    Aleks Gurik
    13-го мая

    Бу-га-га

    41
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го мая

    И не подтвердит - уровень не тот, да и легитимности у второй стороны вроде как и не хватает!

    92
    3
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