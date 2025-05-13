Латвия потребовала, чтобы Путин не стрелял по Украине 30 дней. Иначе столкнется с…

Латвийская Республика подписалась под заявлением стран NB8, в котором содержится требование к главе Кремля Владимиру Путину согласиться на немедленное и безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине.

Латвия, Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Литва и Эстония – страны, входящие в формат NB8, – выступили с совместным заявлением в поддержку Украины.

"Украина хочет мира. Мы, страны Северной Европы и Балтии, также хотим мира", – говорится в совместном заявлении, которое опубликовал премьер Эстонии Кристен Михал.

В заявлении содержится угроза: если режим прекращения огня не будет соблюден, Европейский Союз вместе с США и другими партнерами введет дополнительные санкции против России.

"Это первый шаг к справедливому и устойчивому миру. Президент Зеленский неоднократно демонстрировал искреннее стремление к миру и готовность встретиться с Путиным лично", – подчеркнул Михал.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.

Зеленский готов присутствовать лично. Путин свое присутствие не подтверждал.