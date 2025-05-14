«Поправки к закону позитивно повлияют на развитие общества как краткосрочно, так и долгосрочно», – гласит аннотация к видоизмененному Закону об образовании, предусматривающему отказ от обучения русскому языку в школах Латвии.

«Таким образом будет дан позитивный вклад в развитие народного хозяйства государства, ибо ориентация молодежи на языки Европейского союза открывает широчайшие экономические и культурные перспективы для роста и возможностей будущего государства», – говорится в пояснениях к поправка к закону.

Я русский забыл бы только за то...

«Обучаемый, который в 2024/2025 и 2025/2026 учебных годах принят в общеобразовательные учебные заведения, профессионального среднего образования или на программы освоения ремесленного образования в 10-й класс или на 1-й курс, вправе не начинать или не продолжать освоение русского языка как второго иностранного языка в основном курсе, модуле профессиональной компетентности, части модуля компетентности пожизненного образования или профессионального учебного предмета, если образовательное учреждение не предлагает в рамках указанного основного курса, модульного или профессионального учебного предмета осваивать другой иностранный язык...»

Есть, есть стратегические понятия, вокруг коих могут в Сейме объединиться и правящие, и оппозиция. Вот и поправки к Закону об образовании, касающиеся отказа от преподавания русского языка, поддержали представители входящих в коалицию партий: «Нового Единства», Союза «зеленых» и крестьян и «Прогрессивных», а также, разумеется, Национального объединения.

Что пикантно, подписала законопроект «прогрессивная» депутатка Антонина Ненашева, начинавшая свою политическую карьеру в рамках «Центра Согласия». Но теперешняя должность вице-спикера обязывает! Хотя во времена оные она и среднее образование на родном языке получала, и высшее – в Балтийской международной академии.

Отказываться от освоения русского языка необходимо в письменном виде, но не позднее 1 сентября 2025 года. Все, кто пожелают, еще могут получить в документе «оценку, определенную по суммарным оценкам, полученным в предыдущем учебном году по данному предмету или модулю».

Зачем всё это нужно?

«Цель этих правовых норм было и есть осуществление на этапе основного образования перехода на освоение второго иностранного языка, который является официальным языком Европейского союза (главным образом немецкий или французский язык, а также английский язык, если ранее он не осваивался как первый иностранный язык) или языком, об освоении которого заключены или по меньшей мере с 2021/2022 учебного года осуществляются образовательные программы в соответствии с двухсторонними или многосторонними международными договорами Латвийской Республики...»

Что еще обращает на себя внимание в аннотации к законопроекту: «Присвоение дополнительного финансирования не планируется», – указывает документ № 3256, находящийся в парламентской базе данных. Интересно, а разве обучить сотни новых преподавателей немецкого, французского и того же английского – не стоит никаких миллионов евро?

Кстати, об английском: после выхода Великобритании из ЕС он уже лет 10 является официальным языком только в Ирландии (5,3 миллиона человек) и Мальте (550 тысяч), что, прямо скажем, маловато по численности. Наверно, даже «хороших русских» из загодя обосновавшихся за границей эмигрантов плюс антипутинской оппозиции – поболе будет.

Но, как рассказал мне один молодой знакомый, который окончил 12-й класс три года назад и пока что не поступил в вуз – значительная часть недавних школьников, которые все еще не нашли себя в местных вузах, устремились за границу. Будь то Бельгия, Нидерланды или Норвегия – английский даже на том о-очень базовом уровне, которым снабжают в ЛР, является основой для руководства рабочей силой на стройках, предприятиях пищевой промышленности или в складском хозяйстве.

То есть отраслях, куда с легкостью неимоверной нанимают латвийскую молодежь, готовую трудиться на официально минимальной ставке и проживании по нескольку человек в вагончиках или расселенных жилых и нежилых помещениях. А также необходимости повседневной коммуникации, например, с бывшими арестантами из Литвы. Все же можно за несколько месяцев накопить какую-никакую тысячу евро. А в рамках перекидывания с объекта на объект – покататься по Западной Европе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Крупные предприятия по международным финансам и торговле в Латвии по-прежнему принимают русскоязычных выпускников вузов, поскольку те, кроме государственного и иностранного, владеют еще и языком межнационального общения на обширном постсоветском пространстве.

Использовали заготовку МОН

Председатель Комиссии Сейма по образованию, науке и культуре Агита Зариня-Стуре («Новое Единство») при обсуждении вышеописанных новаций предоставила слово представителю инициаторов Илзе Индриксоне (Национальное объединение). Ее CV, между прочим, включает в себя руководство Министерством экономики: то есть мы понимаем, что когда дама требует исключения русского языка из школьной программы во имя развития народного хозяйства – то отдает отчет, что говорит.

Госпожа Индриксоне объяснила, что в процессе подготовки законопроекта все было сделано по уму: применялась «заготовка» от Министерства образования и науки. То есть перед нами уникальный пример, когда государственное учреждение, ответственное за просвещение, по собственной инициативе препятствует освоению учебной дисциплины. В данном случае – русского языка, который сначала был выкорчеван из звена основного образования (до 10-го класса), а теперь – и из звена образования среднего:

– Спасибо тем депутатам, которые поддержали нас. Чтобы те молодые люди, которые в 9-м классе русский язык уже не осваивают, не столкнулись с ситуацией, когда, перейдя в профессионально-техническое учебное заведение или в среднюю школу, им опять нужно было бы возвращаться к этому русскому языку, ибо другого не предлагают. А такие школы у нас в Латвии до сих пор есть!

Министерство образования и науки в лице старшего эксперта Гунтиса Екабсонса заметило, что до конца учебного года остается всего ничего – мол, можно ли успеть? На это у Индриксоне был ответ – мол, идет интенсивная работа по переучиванию учителей. (На какие, интересно было бы узнать, деньги, ведь бюджетная составляющая у законопроекта нулевая.) На помощь должны прийти учреждения стран-союзников по ЕС и НАТО: к примеру, германский Институт Гете за свои средства в срочном порядке «выпекает» пару десятков педагогов по немецкому. Хватит ли для всех школ нашей республики? Не думаю...

Ну а то, что на русском языке в ЛР могут заработать даже самые что ни на есть титульные интеллигенты, показывает недавний скандал вокруг постановки классического спектакля по Чехову. Именно язык, который в современном государстве де-юре является гонимым, собирает кассу для знаменитого театрального деятеля, прославившегося в социальных сетях своими русфобскими высказываниями.