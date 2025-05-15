"Чтобы выступать в качестве оплота демократии, верховенства права и борьбы с дискриминацией, в частности в защиту и продвижение ценностей, закрепленных в статье 2 Договора о Европейском союзе, которые касаются человеческого достоинства, свободы, демократии, уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, Европа должна иногда обращать внимание на то, что происходит внутри ее границ, - пишет итальянское издание Domani в статье, посвященной Латвии.

Одним из случаев, требующих внимания, является положение русскоязычных меньшинств в странах Балтии. Речь идет не только о нашей коллективной репутации, но и, учитывая обстоятельства, о том, как мы хотим внести свой вклад в мир и примирение, которые являются истинной сущностью самой Европы.

Уже подвергаясь сильной дискриминации, несмотря на давление со стороны ЕС во время вступления в ЕС, которое увенчалось лишь частичным успехом, эти разнообразные меньшинства подверглись недопустимым репрессиям после российского вторжения в Украину. По этой причине Форум по неравенству и разнообразию недавно заслушал мнения экспертов, дипломатов и представителей гражданского общества, в том числе из этих стран, уделив особое внимание Латвии.

Латвия

Положение русскоязычного меньшинства в Латвии (в настоящее время около 35% всего населения) тесно связано с событиями Второй мировой войны и последующим периодом советской оккупации.

С 1940 года, после аннексии Латвии и Холокоста в нацистскую эпоху, демографический баланс в Латвии был нарушен в результате уничтожения местной еврейской общины (около 90 000 человек), прибытия преимущественно русскоязычных граждан из других частей СССР и депортации местного населения в Сибирь (около 60 000 человек).

В то же время статус латышского языка значительно снизился в период с 1940 по 1991 год, а русский язык стал доминирующим с начала 1950-х годов.

В результате, к моменту распада СССР в 1991 году соотношение в Латвии составляло примерно 50/50 между «этнически» латышским населением и разнородным остальным населением, говорящим по-русски, но также состоящим из украинцев, белорусов, поляков, евреев... В отношении которых новые власти после официального распада СССР приняли дискриминационные законы о гражданстве.

«Неграждане»

С вступлением Латвии (как и Литвы и Эстонии) в ЕС этот вопрос стал приоритетной политической проблемой, и многие ограничения были отменены. Тем не менее, даже сегодня около 170 000 постоянных жителей Латвии (10% населения) имеют статус «неграждан», который сильно ограничивает их участие в политической жизни страны, в том числе на местном уровне.

Неприемлемая и преступная агрессия России в Украине в феврале 2022 года и продолжающаяся война значительно усугубили дискриминационную политику в отношении русскоязычного населения и общие напряженные отношения. В частности, были приняты реформы по исключению русского языка из школ, дальнейшему ограничению использования русского языка в государственных учреждениях, а также отмене русского языка в предвыборных кампаниях.

Кроме того, 30 тысяч российских граждан, проживающих в Латвии с постоянным видом на жительство, из примерно 40 тысяч, были проинформированы о необходимости сдать экзамен по латышскому языку и Конституции, чтобы не лишиться вида на жительство.

Из них около 50 процентов сдали экзамен, а 200 уже получили уведомление о высылке. В основном это пожилые люди, часто одинокие, с плохим здоровьем и скромными средствами, для которых стресс и когнитивный спад представляют серьезные препятствия для сдачи экзамена.

Риск эскалации

Мы все знаем, что в нынешней ситуации любые действия, направленные на предотвращение обострения напряженности между ЕС и Россией на границах, имеют решающее значение для общей безопасности. Недавний трагический инцидент в Литве, где четыре американских солдата пропали без вести в результате технической аварии (признанной таковой) в болотистой местности на границе с Беларуссией, показывает, насколько реальна угроза эскалации.

Поэтому не следует усиливать преследование меньшинств, которые в большинстве своем являются проевропейскими и пронатовскими, под предлогом российской дезинформации (чье общее влияние и опасность, конечно, не следует недооценивать), равно как и не следует считать прокремлевской любую защиту их прав. Напротив, необходимо, в том числе для того, чтобы Балтийский регион не стал новым пунктом напряженности в отношениях между ЕС/НАТО и Россией, содействовать интеграции и чувству принадлежности наших европейских сограждан к общему дому.

Достаточно было бы нескольких, но срочных шагов, направленных на ограничение высылок и, напротив, на поощрение изучения латышского языка, демократического участия и получения гражданства для тех, кто этого желает.

Все это – мелочи, это даже не признание языка и культуры меньшинств, которое является одним из основных принципов материальной конституции европейского сообщества. Но это уже был бы сигнал, и он был бы направлен не только в сторону справедливости, но и в сторону национальной, европейской и НАТОвской безопасности. Потому что армия и оборона сами по себе не достаточны. Никогда".