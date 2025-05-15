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В Латвии изменились мысли о советском периоде - СМИ 3 742

Политика
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
В Латвии изменились мысли о советском периоде - СМИ

Латвийское общество наиболее позитивно оценивает недавний период истории - пробуждение и время восстановленного Латвийского государства с 1991 года; уменьшается и ностальгия по советскому времени, а наиболее негативно в истории Латвии оценивается этап Второй мировой войны, пишет Latvijas Avīze.

Об этом свидетельствуют результаты последнего мониторинга социальной памяти в Латвии.

В то же время исследователи обращают внимание на негативную тенденцию: в последние годы растет доля тех, кто в вопросах истории не хочет занимать никакой позиции или не имеет мнения, а значит, и знаний о соответствующем времени в истории.

Проведенный с ноября прошлого года по февраль текущего года мониторинг социальной памяти в Латвии стал уже третьим, над которым работали ведущие исследователи института философии и социологии Латвийского университета Андрис Саулитис и Мартиньш Капранс (исследование полностью доступно на сайте ИФС ЛУ). Предыдущий был сделан в 2017 году, что позволяет сравнить результаты, хотя вопросы были не совсем одни и те же.

Капранс подчеркивает, что в последние восемь лет произошло много событий, которые повлияли на настроения общества. Большим поворотным моментом, конечно, стало вторжение России в Украину, за которым последовала волна демонтажа в Латвии памятников, прославляющих советский режим. На результат могла повлиять и пандемия "Covid-19", поскольку она ограничивала возможности людей собираться, а значит, участвовать в памятных мероприятиях. В качестве важного момента также упоминается возвращение предмета истории в школы и демонстрировавшиеся в последнее время исторические фильмы, в том числе о советской оккупации, например, сериал "Советские джинсы".

Наиболее позитивно латвийское общество оценивает Атмоду и время восстановления государства. Положительную оценку этих периодов в опросе дали примерно двое из трех респондентов.

При этом наиболее заметно изменились настроения русскоговорящих: в их среде положительное отношение с 2017 года выросло на целых 20 процентных пунктов - до 53%. Примечательно, что положительные ответы чаще всего дают те, кто доволен своей жизнью сейчас. В 2017 году довольна была половина опрошенных, а сейчас уже две трети. Авторы исследования замечают, что недовольство опрошенного своей сегодняшней жизнью не означает, что он скучает по советским временам.

Период межвоенной Латвии с 1918 по 1940 год тоже имеет высокую положительную оценку, причем период авторитаризма Карлиса Улманиса после 1934 года получил даже больше положительных оценок, чем предшествовавшее ему время парламентской демократии.

Наиболее негативно в истории Латвии оценивается период Второй мировой войны: 79% респондентов признали это время плохим или очень плохим.

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#история #ссср
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(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го мая

    Если этот опрос проводился на хуторах Курземе, Земгале и Видземе, то тогда ничего удивительного нет!

    3
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го мая

    Всё как обычно: опрошенные в стенах Сейма 1000 человек в едином порыве признались в любви к Браже и Ринкевичу одновременно. 999 опрошенных в обмен на повышение согласились вступить с ними в связь. Тоже одновременно...

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    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    15-го мая

    Как сказал бы трактирщик Паливец из "Приключений бравого солдата Швейка": "— Этому опросу цена - дерьмо."

    79
    2
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