Генпрокурор рассказал, что думает о легализации марихуаны в медицинских целях

Легализация марихуаны в медицинских целях — это вопрос, решение по которому должны принимать медики и политики, заявил агентству LETA через представителей прессы генеральный прокурор Юрис Стуканс.

В начале апреля правление входящей в коалицию партии «Прогрессивные» приняло решение продвигать идею совершенствования регулирования медицинской марихуаны, указав, что ей также есть место в системе здравоохранения Латвии.

«Прогрессивные» убеждены, что медицинская марихуана, например, в форме таблеток, капсул или экстрактов, может быть самым эффективным или даже единственным решением для пациентов с хроническими болями, тошнотой, мышечными спазмами и другими симптомами, связанными с такими заболеваниями, как рассеянный склероз или онкологические диагнозы.

В настоящее время часть пациентов уже использует такие средства, однако приобретает их или ввозит в страну нелегально и часто не может обсудить дозировку и способ применения с медиками. Также и врачам нелегко получить информацию о том, какие средства в каких случаях могут быть применимы, считают представители политической силы.

Государственная полиция заявила, что в целом не поддерживает декриминализацию употребления марихуаны, поскольку это может создать риски для безопасности. Однако, если специалисты в области медицины видят пользу от её использования в медицинских целях и препараты будут назначать врачи, то это можно было бы допустить.

Уже сейчас в медицине используются психотропные вещества, однако их оборот строго контролируется, указала полиция.