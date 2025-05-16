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Генпрокурор рассказал, что думает о легализации марихуаны в медицинских целях 1 746

Политика
Дата публикации: 16.05.2025
BB.LV
Генпрокурор рассказал, что думает о легализации марихуаны в медицинских целях
ФОТО: LETA

Легализация марихуаны в медицинских целях — это вопрос, решение по которому должны принимать медики и политики, заявил агентству LETA через представителей прессы генеральный прокурор Юрис Стуканс.

В начале апреля правление входящей в коалицию партии «Прогрессивные» приняло решение продвигать идею совершенствования регулирования медицинской марихуаны, указав, что ей также есть место в системе здравоохранения Латвии.

«Прогрессивные» убеждены, что медицинская марихуана, например, в форме таблеток, капсул или экстрактов, может быть самым эффективным или даже единственным решением для пациентов с хроническими болями, тошнотой, мышечными спазмами и другими симптомами, связанными с такими заболеваниями, как рассеянный склероз или онкологические диагнозы.

В настоящее время часть пациентов уже использует такие средства, однако приобретает их или ввозит в страну нелегально и часто не может обсудить дозировку и способ применения с медиками. Также и врачам нелегко получить информацию о том, какие средства в каких случаях могут быть применимы, считают представители политической силы.

Государственная полиция заявила, что в целом не поддерживает декриминализацию употребления марихуаны, поскольку это может создать риски для безопасности. Однако, если специалисты в области медицины видят пользу от её использования в медицинских целях и препараты будут назначать врачи, то это можно было бы допустить.

Уже сейчас в медицине используются психотропные вещества, однако их оборот строго контролируется, указала полиция.

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#прокурор #марихуана
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(1)
  • ЕА
    Евгений Агапий
    16-го мая

    Правильно, пусть люди извбавляютс яот тошноты, но становятся наркозависимыми, тем самым повышают прибыль производителей/торговцев этой дурью. Правильно государственное решение, меньше народ будет думать о вечном, больше о дозах. В Пиндосии, когда марихуану разрешили, за углом от киоска продажи сидел доктор, выписывающий рецепты за 25 долларов, причем всем, в т.ч. и иностранцам, сами проверяли. Вот и вся медицина...

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