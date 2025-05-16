Как жить дальше? В США озаботились безопасностью Латвии

США и Латвийская конференция по устойчивости в Вашингтоне завершит проект по развитию политики Латвии в сфере обороны и безопасности.

Конференция по устойчивости США и Латвии, которая пройдет 19 мая в Вашингтоне (США), станет завершающим мероприятием проекта по развитию политики Латвии в области обороны и безопасности, сообщили агентству ЛЕТА в Центре исследований политики Восточной Европы (APPC).

19 мая в 16:00 по латвийскому времени в Вашингтоне состоится дискуссия на высоком уровне под названием «Конференция по устойчивости США и Латвии». Мероприятие, за которым можно будет следить и онлайн, организует APPC в сотрудничестве с Центром стратегии и безопасности Скокрофта при Атлантическом совете.

Конференция станет заключительным этапом проекта «Развитие политики Латвии в сфере обороны и безопасности для укрепления устойчивости», цель которого — углубленное изучение эволюции латвийской политики в этих сферах, ее подходов к формированию устойчивости, а также вклада в безопасность НАТО и трансатлантического сообщества.

В ходе дискуссий будут рассмотрены такие темы, как управление кризисами, развитие военных возможностей, гражданская оборона и устойчивость информационного пространства. Особое внимание будет уделено вызовам, возникшим после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, что подчеркнуло критическую важность национальной устойчивости.

Проект, реализуемый APPC в сотрудничестве с Атлантическим советом и при финансовой поддержке Министерства обороны Латвии, направлен на стимулирование обсуждения вопросов латвийской политики безопасности и обороны с акцентом на практики укрепления устойчивости.

Как отмечает APPC, с момента внедрения Концепции всеобъемлющей государственной обороны в 2018 году Латвия развивала как готовность общества, так и способности государственных институтов реагировать на различные угрозы. Основной активностью проекта стала серия аналитических публикаций, подготовленных признанными экспертами из Латвии и США. Эти материалы охватывают такие темы, как управление кризисами, развитие военного потенциала и региональной безопасности, готовность к гражданской обороне, устойчивость медиа и информационного пространства, а также реализация концепции всеобъемлющей обороны в Латвии.