Скандал: фирма из Латвии поставляла в Россию оборудование для ВПК - СМИ

Зарегистрированное в Юрмале предприятие "KLC group", принадлежащее Роберту Калве, несмотря на санкции Европейского союза (ЕС), экспортировало в Россию в 2024 году оборудование для промышленной автоматизации западного производства на сумму 1,3 миллиона долларов США, сообщает "The Insider".

Оборудование, в том числе от "Siemens", "Schneider Electric", " Rockwell Automation", Intel и других продавалось посредникам, которые поставляли его компаниям, выполняющим российский государственный оборонный заказ.

Среди поставленного оборудования были панели управления промышленной автоматизацией от "Siemens", "Wago Kontakttechnik", "STM Products", "Weidmuller Interface", "Staubli Electrical Connectors", "TE Connectivity", "ODU", "Harting Electric connectors", "Fratelli Giacomello", "Schneider Electric Industries" и коммутационные устройства "Pilz".

Также поставлялись системы промышленной автоматизации от "Rockwell Automation", "Phoenix Contact", кабели от "Rittal", "Abb Stotz-Kontakt" и "U.I.Lapp", измерительные приборы от "Endress + Hauser" и "IFM Electronic", дальномеры от "Wenglor Sensoric", "Vishay Intertechnology" и др., оборудование для защиты электрических цепей "Abb" и "Siba".

Согласно документам, грузы следовали через Казахстан и Кыргызстан, а импортерами выступали компании "Трейдэксперт", "Компания Электроникс" и "Проторг", которые размещали заказы на экспортно-импортные операции. Однако фактическими покупателями были две связанные компании -" ITC" и "ITC-Project", выяснил "The Insider".

В документах часто упоминается Вильнюс как место поставки, также упоминаются Дрезден и Стамбул. Однако получателями были российские компании, связанные с военной и промышленной продукцией.

Данные о конечных получателях подтверждаются арбитражными делами, в которых упоминаются поставки от компаний "ITC" и "ITC-Project", сотрудничавших с "KLC group". Эти компании являются активными участниками судебного процесса в России, и, используя судебные документы, удалось частично раскрыть цепочку поставок.

В разные периоды между 2022 и 2024 годами поставки осуществлялись, в частности, на челябинский радиозавод "Полет", на предприятие "Заслон", получавшее чипы "Intel", признанные в суде б/у, на Северский трубный завод, на Таганрогский металлургический завод, на "Ланит-Норд".

"Инсайдеру" не удалось получить комментарий от "KLC group".

По данным "Firmas.lv", "KLC group" зарегистрировано в 2021 году, его основной капитал составляет 2 800 евро. Единственным владельцем компании является Калве.

"В 2023 году оборот "KLC group" составил 5,167 млн евро, что в 4,3 раза больше, чем в 2022 году, а убытки компании выросли в несколько раз и составили 385 668 евро. Финансовые показатели за 2024 год еще не опубликованы.