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Да, пил. Но руки не дрожали. Омбудсмен прокомментировал слухи о своей зависимости 2 1521

Политика
Дата публикации: 23.05.2025
LETA
Да, пил. Но руки не дрожали. Омбудсмен прокомментировал слухи о своей зависимости
ФОТО: Valsts kanceleja

В четверг, 22 мая, омбудсмен Юрис Янсонс не пришел в Сейм для годового доклада, поскольку находится в больнице, и о своем дальнейшем пребывании на посту он подумает после выписки, сообщил агентству ЛЕТА сам Янсонс.

По его словам, он находится в больнице с четверга из-за кардиологических и неврологических проблем, связанных с высоким давлением и аритмией. Однако еще в среду, 21 мая, он получил больничный лист, и было ясно, что в четверг он не сможет прийти в парламент из-за проблем со здоровьем, в связи с чем заместитель Янсонса направила письмо председателю парламента.

Янсонс признал, что это не первый раз, когда он не смог присутствовать на чтении доклада, предыдущий раз это было в 2023 году. Однако он не стал комментировать, связано ли это с чрезмерным употреблением алкоголя, о котором ходят слухи. "Я не буду это комментировать, это было бы жуткой спекуляцией - говорить что-либо об этом", - сказал омбудсмен.

Однако он не стал отрицать, что в своей жизни употреблял алкоголь, возможно, чрезмерно, и "это имеет определенные последствия". В то же время он подчеркнул, что за время его трудовой деятельности не было ситуаций, когда у него дрожали бы руки или возникали какие-либо другие физические проявления из-за алкоголя.

Янсонс отметил, что когда он начал работать в качестве омбудсмена, он ввел "агрессивное общение с общественностью, политиками, особенно с государственными чиновниками". В то время Бюро омбудсмена было малоизвестно, а его документы часто игнорировались, поэтому Янсонс использовал такую агрессивную коммуникацию, чтобы добиться уважения. В этот период в бюро также было создано отдельное подразделение по связям с общественностью.

Это уже третий срок Янсонса на посту омбудсмена.

Отвечая на вопрос, не планирует ли он сам покинуть должность, Янсонс ответил, что пока не принял решения. "Я бы не хотел торопиться с принятием какого-либо решения. Есть коллеги, которые говорят, что я должен уйти в отставку, но есть и те, кто говорит, что ни в коем случае", - сказал Янсонс. Он вернется к этому вопросу, когда его выпишут из больницы. Он не смог сказать, когда это может произойти.

Янсонс также выразил сожаление поведением политиков, комментирующих его отсутствие.

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#сейм #омбудсмен #пьянство
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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го мая

    Одного курса лечения в Страупе будет маловато!

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    1
  • З
    Злой
    23-го мая

    От решений наших правящих мало кто не запьёт

    54
    3

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