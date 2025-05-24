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Цены на продукты, аудит в госуправлении и судьба омбудсмена. Что обсудит коалиция? 1 573

Политика
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Также правящие могут рассмотреть и вопрос о переговорах со шведскими акционерами LMT и Tet.

После возвращения из отпуска Эвика Силиня сама проведет ближайшее заседание коалиционного совета, на котором, видимо, будет рассмотрен ход переговоров с торговыми сетями о подписании меморандума по снижению цен на продукты питания. Если до среды, 28-го мая, меморандум подписан не будет, то комиссия Сейма продолжит рассмотрение жестких поправок, ограничивающих наценки на местные продукты.

Также правящие планируют обсудить предложения минфина по внутреннему аудиту, то есть аудиту функций во всех министерствах с целью уменьшения бюрократии, эффективизации и экономии средств.

Вероятно, правящие заслушают и предварительную информацию о прогрессе в переговорах со шведскими акционерами компаний LMT и Tet. Правительство, напомним, хочет получить в этих компаниях решающий голос и затем, возможно, даже объединить их.

Как ожидается, коалиция одобрит внесенную в повестку дня ближайшего заседания правительства инициативу минздрава об упрощении процедуры согласования оплаты государством лекарств, необходимых для спасения жизни. Речь идет о лекарствах, не входящих в список компенсированных. На это будут выделены деньги в рамках перераспределения бюджетных средств минздрава.

Можно предположить, что коалиция проведет обмен мнениями по ситуации с омбудсменом, который по состоянию здоровья снова не смог явиться в Сейм для годового отчета. Как ожидается, депутаты Сейма могут даже запустить процедуру снятия Юриса Янсонса с должности государственного правозащитника. Если он сам не подаст заявление об отставке.

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го мая

    Что они там будут обсуждать, каждому латышскому дураку и так понятно, что чем выше цены - тем выше прибыль и чем выше прибыль - тем выше налоги! Ну и что они там собираются обсуждать? Снижение налогов за счёт снижение цен?

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