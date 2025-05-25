На реализацию культурной политики в Риге планируется потратить 46 миллионов евро

Для реализации основных направлений культурной политики Рижской муниципалитета на 2025-2028 годы необходимо около 46 миллионов евро, говорится в принятых Рижским думой основных направлениях культурной политики.

В результате реализации запланированных мероприятий планируется увеличить долю жителей, посещающих культурные и развлекательные мероприятия в своем районе, с 35% до 40%.С 73% до 80% планируется увеличить долю жителей Риги, которые положительно оценивают культурные мероприятия и услуги в Риге. Долю жителей, участвующих в деятельности неправительственных организаций, планируется увеличить с 17% до 20%, а долю жителей Латвии, посещающих культурные мероприятия в Риге не реже одного раза в год, планируется увеличить с 46% до 50%.

Для достижения этой цели планируется разработать и усовершенствовать программу мероприятий, способствующих повышению узнаваемости Риги, обеспечив баланс между историческим центром Риги и прилегающими районами, а также между современной культурой и традиционными формами культурного самовыражения.Планируется изучить возможности конкурсов проектов структурных фондов и программ Европейского Союза (ЕС), подготовить и подать заявки на участие в конкурсах проектов в области культуры, культурного образования, профессионального развития, интеграции общества и обучения на протяжении всей жизни.

Планируется провести третий этап реструктуризации модели управления культурой, создав на базе выставочного зала «Рижское пространство современного искусства» отдельное муниципальное учреждение «Рижское пространство современного искусства». Таким образом, планируется содействовать развитию современной культуры в Риге. Планируется провести детальное картирование культурных объектов пригородов Риги и разработать план развития культурной среды пригородов.

Также муниципалитет проведет аудит доступности культурных и культурных образовательных учреждений, доступности информации и доступности услуг, а также подготовит план действий по улучшению доступности для людей с функциональными нарушениями.Также планируется разработать план действий по модернизации инфраструктуры и технологического оборудования учреждений культуры и культурного образования, а также разработать стратегию городского искусства и план действий по сбалансированному предложению городского искусства в районах.

Разработанные основные принципы определяют среднесрочные направления развития культурной политики. Цели, направления деятельности и задачи руководящих принципов на текущий период планирования определены с учетом того, что для Риги важны как международная известность и высоко оцененные международные культурные события, так и процессы формирования национального и местного культурного пространства.

В ходе разработки руководящих принципов были выявлены существенные проблемы в деятельности учреждений культуры и культурного образования, а также в управлении культурной сферой в Риге, например, несоответствующая культурная инфраструктура и материальные ресурсы, нехватка помещений, неравномерное расположение культурных объектов и учреждений и т. д.