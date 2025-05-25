Baltijas balss logotype

На реализацию культурной политики в Риге планируется потратить 46 миллионов евро 6 550

Политика
Дата публикации: 25.05.2025
LETA
На реализацию культурной политики в Риге планируется потратить 46 миллионов евро

Для реализации основных направлений культурной политики Рижской муниципалитета на 2025-2028 годы необходимо около 46 миллионов евро, говорится в принятых Рижским думой основных направлениях культурной политики.

В результате реализации запланированных мероприятий планируется увеличить долю жителей, посещающих культурные и развлекательные мероприятия в своем районе, с 35% до 40%.С 73% до 80% планируется увеличить долю жителей Риги, которые положительно оценивают культурные мероприятия и услуги в Риге. Долю жителей, участвующих в деятельности неправительственных организаций, планируется увеличить с 17% до 20%, а долю жителей Латвии, посещающих культурные мероприятия в Риге не реже одного раза в год, планируется увеличить с 46% до 50%.

Для достижения этой цели планируется разработать и усовершенствовать программу мероприятий, способствующих повышению узнаваемости Риги, обеспечив баланс между историческим центром Риги и прилегающими районами, а также между современной культурой и традиционными формами культурного самовыражения.Планируется изучить возможности конкурсов проектов структурных фондов и программ Европейского Союза (ЕС), подготовить и подать заявки на участие в конкурсах проектов в области культуры, культурного образования, профессионального развития, интеграции общества и обучения на протяжении всей жизни.

Планируется провести третий этап реструктуризации модели управления культурой, создав на базе выставочного зала «Рижское пространство современного искусства» отдельное муниципальное учреждение «Рижское пространство современного искусства». Таким образом, планируется содействовать развитию современной культуры в Риге. Планируется провести детальное картирование культурных объектов пригородов Риги и разработать план развития культурной среды пригородов.

Также муниципалитет проведет аудит доступности культурных и культурных образовательных учреждений, доступности информации и доступности услуг, а также подготовит план действий по улучшению доступности для людей с функциональными нарушениями.Также планируется разработать план действий по модернизации инфраструктуры и технологического оборудования учреждений культуры и культурного образования, а также разработать стратегию городского искусства и план действий по сбалансированному предложению городского искусства в районах.

Разработанные основные принципы определяют среднесрочные направления развития культурной политики. Цели, направления деятельности и задачи руководящих принципов на текущий период планирования определены с учетом того, что для Риги важны как международная известность и высоко оцененные международные культурные события, так и процессы формирования национального и местного культурного пространства.

В ходе разработки руководящих принципов были выявлены существенные проблемы в деятельности учреждений культуры и культурного образования, а также в управлении культурной сферой в Риге, например, несоответствующая культурная инфраструктура и материальные ресурсы, нехватка помещений, неравномерное расположение культурных объектов и учреждений и т. д.

Читайте нас также:
#рижская дума #культура #финансирование
1
0
0
10
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го мая

    Воровать надо культурно, в рамках этой самой культурной политики, это вам не часовые магазины грабить в Старой Риге.

    9
    1
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    25-го мая

    Уххх, как напляшутся ! Ой-ё-ёй как напоются ! ))

    11
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Čingačguks Lielāčūska
    26-го мая

    И пятки отобьют и голоса посрывают!

    6
    0
  • A
    Aleks
    25-го мая

    Все всегда в будущем времени-планируется,построим,реализуем... В итоге:Только реализация и растворение в воздухе миллионов народных денег,которые чужие давно считают своими,потому как зачем рабам деньги-деньги нужны только богоизбранным,вот только ни одного выступления не видел Бога,который кого то возвеличил в мире.

    14
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го мая

    А на дороги потратить не пробовали? Нет, не на идиотские столбики, не на буковки А на асфальте, не за знаки "30"... А просто на дорогах хоть ямы залатать.

    20
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    25-го мая

    Да скажите уж правду. Коротко и ясно. ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗВОРОВАТЬ 46 МИЛЛИОНОВ Евро. Зачем ходить вокруг да около? Это же и так ясно!

    25
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 187
фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Президентское слово, Украина и НАТО, половой вопрос и многое другое... Депутаты перед отпуском решили плотно поработать 249
Силиня призывает министров взяться за сокращение государственных расходов
Силиня призывает министров взяться за сокращение государственных расходов 247
Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО
Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО 1 207

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 137
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 194
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 222
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 489
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 275
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 172
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 137
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 194
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 222

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео