Отмена ограничения на дальнодействие оружия – шаг положительный, но запоздалый, - Пуданс

Решение Германии, Великобритании, Франции и США отменить ограничения на дальнодействие передаваемого Украине оружия является хорошим, но, возможно, немного запоздалым, заявил в интервью передаче TV3 «900 секунд» командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспар Пуданс, пишет LETA.

Он пояснил, что, судя по предыдущему опыту, подобные решения сначала приносят результат – заставляют противника переосмысливать необходимость перегруппировки и переналадки снабжения вглубь своей территории. Однако со временем противник адаптируется к новым условиям.

«Такое дальнодействие даст возможность ещё глубже воздействовать на противника. Конечно, возникнут свои дилеммы – как действовать. Так что я бы сказал, что это хорошее решение, только, возможно, запоздавшее», – оценил Пуданс.

По его мнению, снятие ограничений на дальность действия передаваемого Украине оружия, возможно, является единственным эффективным инструментом, который может заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить бомбардировки Украины, поскольку последствия теперь затронут не только гибель российских солдат на украинской территории, но и уничтоженную технику, склады и потери уже на самой территории России. Это непременно заметят и сами российские граждане, и в российском обществе, возможно, начнёт формироваться осознание того, что на самом деле означает эта война, допустил командующий НВС.

Пуданс выразил уверенность, что, судя по последним действиям российской армии, Путин не задумывается о завершении начатой в Украине войны или о мирных переговорах, а только о том, как преподнести себя и Россию как победителя своему народу и как подорвать уверенность в себе у западного общества.

Командующий НВС не прогнозирует, что Россия этим летом будет готова к стремительному наступлению на Украину – как из-за недостаточности резервов, так и потому, что Украина многому научилась за время этого конфликта.

Как сообщалось, Германия, Великобритания, Франция и США отменили ограничения на дальность действия оружия, поставляемого Украине. Об этом в понедельник на форуме, организованном телекомпанией WDR, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Дальность действия поставляемого Украине оружия больше не ограничена. Ни со стороны Великобритании, ни со стороны Франции, ни со стороны Германии. Также и со стороны США таких ограничений больше нет», – заявил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что Германия сделает всё возможное для продолжения поддержки Украины, и именно поэтому он недавно вместе с премьер-министром Великобритании Кира Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском отправился в Киев для участия в коалиции заинтересованных сторон.

Мерц указал, что снятие ограничений означает, что Украина сможет защищать себя, в том числе нанося удары по российским военным позициям.