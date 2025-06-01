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Депутаты обсудят ситуацию с транспортными средствами, зарегистрированными в третьих странах 0 680

Политика
Дата публикации: 01.06.2025
LETA
Депутаты обсудят ситуацию с транспортными средствами, зарегистрированными в третьих странах

На заседании подкомитета по внутренней безопасности Комиссии по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма во вторник, 3 июня, планируется обсудить ситуацию с транспортными средствами, зарегистрированными в третьих странах, в Латвии, согласно повестке дня заседания подкомиссии.

Также во время заседания подкомиссии депутаты вместе с приглашенными лицами обсудят движение транспорта в направлении России и Беларуси.

К участию в заседании приглашены представители Министерства внутренних дел, Министерства транспорта, Государственной полиции, Государственной налоговой службы, Управления дорожной безопасности и Управления автотранспорта.

Ранее правительство поддержало подготовленные Министерством транспорта (МТ) поправки к Закону о государственной границе Латвийской Республики, которые предусматривают обязательную регистрацию транспортных средств в электронной системе резервирования очереди перед пересечением внешней сухопутной границы страны.

МТ объясняет, что перед пунктами пересечения внешней сухопутной границы Латвии в Гребнево, Терехове и Патерниках образуются очереди как грузовых, так и пассажирских перевозчиков, а также легковых транспортных средств. В результате водители транспортных средств и пассажиры вынуждены длительно находиться в ненадлежащих и антисанитарных условиях на общественных автомобильных дорогах перед пунктами пересечения границы.

Планируется, что перед въездом на внешнюю границу Европейского Союза (ЕС) будет введена предварительная электронная регистрация или бронирование очереди. Водитель, владелец или держатель транспортного средства должен будет зарегистрироваться в очереди, указав место пересечения границы, дату, время и приоритет в очереди.

Предполагается, что система электронного бронирования очереди начнет функционировать с 1 октября 2025 года, а последовательная система электронного управления процессом пересечения границы и контроля — с 1 июля 2028 года.

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#граница #транспорт #очереди
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