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Детские мультфильмы по-русски — угроза латышскому языку? Спор в Сейме 6 722

Политика
Дата публикации: 04.06.2025
LETA
Детские мультфильмы по-русски — угроза латышскому языку? Спор в Сейме
ФОТО: Unsplash

В кинотеатрах по-прежнему можно смотреть фильмы, дублированные на русском язык, и это анимационные фильмы для детей до семи лет, пишет Diena.

Предложены поправки к закону о фильмах, предусматривающие, что отныне звуковая дорожка будет только на латышском языке, а не более 80% репертуара данного дня будет разрешено показывать на языке оригинала. Аналогично, публично демонстрируемые фильмы должны иметь субтитры на латышском языке, чтобы они были доступны для людей с нарушениями слуха.

Те, кто работает в отрасли, призвали шире смотреть на этот вопрос, поскольку кино занимает наименьшую часть аудиовизуального предложения, а самые большие проблемы с государственным языком у коммерческого телевидения и стриминговых платформ.

Взглянув на репертуар одного рижского кинотеатра, можно увидеть, что большинство фильмов демонстрируется на английском языке, но с субтитрами как на латышском, так и на русском языке, в редких случаях только на латышском. Анимационные фильмы дублируются для младшей части аудитории - либо на латышском, либо на русском языке. Если они дублированы на русском языке, то есть субтитры на латышском языке.

Министерство культуры идейно поддерживает поправки к закону об озвучке только на латышском языке, но призывает рассматривать этот вопрос более широко и указывает, что языковой вопрос не является задачей закона о фильмах, поскольку его цель - развивать латвийскую киноиндустрию.

Как заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке парламентский секретарь Министерства культуры Сигне Грубе, нельзя согласиться с утверждением авторов поправок к закону о том, что в кинотеатрах доминирует русский язык, все как раз наоборот - это латышский язык. Те фильмы, что дублируются на русском языке, - это анимационные фильмы для детей дошкольного возраста.

Илзе Индриксоне (Национальное объединение), которая является одним из инициаторов поправок, заявила, что для детей национальных меньшинств, которые ходят в кинотеатр с родителями, лучший способ выучить язык - смотреть фильмы на латышском, а не на русском языке. К сожалению, бывают ситуации, когда родителям латышских детей приходится переводить то, что говорится в анимационном фильме, потому что он показывается на русском языке. Субтитры не являются решением, потому что такие маленькие дети еще не умеют их читать.

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#кино #латышский язык
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(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го июня

    Надо озадачить депутанов Сейма: у нас недалеко болото, в нём по ночам очень громко квакают лягушки. Нет ли в болоте угрозы латышскому языку?

    11
    1
  • F
    FOXBAT
    4-го июня

    И Российские мультяшки будем смотреть !

    20
    1
  • З
    Злой
    FOXBAT
    4-го июня

    Без вариантов

    10
    1
  • F
    FOXBAT
    4-го июня

    Смотрели, смотрим и будем смотреть ! Пусть русскоговорящие дети вырастут на добрых и весёлых советских мультиках, чем на западном говне !!!

    24
    1
  • З
    Злой
    FOXBAT
    4-го июня

    Кинотеатры взвоют от упавшей прибыли, мне даже хочется чтобы закон приняли и с каким удовольствием я буду показывать половой орган киношкам, а не тратить там деньги, думаю многие так поступят, будем наказывать деньгами наци. По телеку всё тоже самое можно смотреть, с хорошим переводом и без этой всей языковой паранойи.

    11
    1
  • З
    Злой
    4-го июня

    Пофиг, дома большой телевизор, отличное качество дубляжа хорошими российскими артистами и ваши кинотеатры и не нужны вовсе, пусть наци ходят, а моих денег им не будет

    24
    1
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