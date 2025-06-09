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В бюро министра образования произошли изменения 2 482

Политика
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
В бюро министра образования произошли изменения
ФОТО: LETA

В бюро министра образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство") произошли кадровые изменения, свидетельствует информация на сайте Министерства образования и науки, пишет ЛЕТА.

На должность руководителя бюро Мелбарде была назначена бывший парламентский секретарь министерства Силвия Аматниеце ("Новое Единство"), однако по личным причинам она покинула пост. В настоящее время бюро возглавляет депутат думы Цесисского края Индрикис Путниньш ("Новое Единство").

К бюро Мелбарде также присоединился бывший советник премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") Сандрис Сабаев, который будет консультировать министра по вопросам стратегической коммуникации. До сих пор Мелбарде в области коммуникации помогал только бывший помощник министра здравоохранения Хосама Абу Мери — Ренар Лаздиньш, отвечающий за вопросы общественных отношений.

Министр считает, что Министерству образования и науки следует усилить коммуникационную функцию, поскольку один помощник не справляется с большим объёмом работы. Мелбарде указала, что в ведении министерства находятся шесть подотраслей, по которым необходимо работать, а также обеспечивать информирование общества и вовлечение. Например, в обществе большой интерес вызывает новая система оценивания, также планируется провести оценку результатов реформы "Skola2030". Мелбарде подчеркнула, что есть ряд новых приоритетов, в которых следует усилить работу с общественностью и обеспечить чёткую коммуникацию.

В настоящее время в бюро Мелбарде работают четыре советника. По вопросам политики её консультирует бывший заместитель госсекретаря министерства Илзе Салениеце, а недавно к команде присоединился бывший депутат Янис Рейрс ("Новое Единство"), став советником Мелбарде по финансовым вопросам.

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#министерство образования
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(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го июня

    "...а вы "друзья" (НЕ), как ни садитесь. Все в музыканты не годитесь!" Все что творит Минобразования -- это уничтожение латвийского, и в том числе латышского, образования, культуры и развития латвийского общества. А если в этом и состоит их цель...? Под прикрытием "борьбы за латышскость". Как будущие поколения латвийцев будут конкурировать на международном трудовом рынке с отсутствием образования и владением только латышским языком?! Хочу напомнить современную ИСТИНУ: латышский язык заканчивается СРАЗУ за границей Латвии. И это факт!

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  • A
    Aleks
    9-го июня

    В бюро министра образования деградации образования произошли изменения,которые никак не повлияют на образование.

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