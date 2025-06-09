В бюро министра образования произошли изменения

В бюро министра образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство") произошли кадровые изменения, свидетельствует информация на сайте Министерства образования и науки, пишет ЛЕТА.

На должность руководителя бюро Мелбарде была назначена бывший парламентский секретарь министерства Силвия Аматниеце ("Новое Единство"), однако по личным причинам она покинула пост. В настоящее время бюро возглавляет депутат думы Цесисского края Индрикис Путниньш ("Новое Единство").

К бюро Мелбарде также присоединился бывший советник премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") Сандрис Сабаев, который будет консультировать министра по вопросам стратегической коммуникации. До сих пор Мелбарде в области коммуникации помогал только бывший помощник министра здравоохранения Хосама Абу Мери — Ренар Лаздиньш, отвечающий за вопросы общественных отношений.

Министр считает, что Министерству образования и науки следует усилить коммуникационную функцию, поскольку один помощник не справляется с большим объёмом работы. Мелбарде указала, что в ведении министерства находятся шесть подотраслей, по которым необходимо работать, а также обеспечивать информирование общества и вовлечение. Например, в обществе большой интерес вызывает новая система оценивания, также планируется провести оценку результатов реформы "Skola2030". Мелбарде подчеркнула, что есть ряд новых приоритетов, в которых следует усилить работу с общественностью и обеспечить чёткую коммуникацию.

В настоящее время в бюро Мелбарде работают четыре советника. По вопросам политики её консультирует бывший заместитель госсекретаря министерства Илзе Салениеце, а недавно к команде присоединился бывший депутат Янис Рейрс ("Новое Единство"), став советником Мелбарде по финансовым вопросам.