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За что боролись... Политолог назвал партию, которой будет особенно трудно в Риге 0 1136

Политика
Дата публикации: 09.06.2025
LETA
За что боролись... Политолог назвал партию, которой будет особенно трудно в Риге
ФОТО: Виталий Вавилкин

Профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс в передаче TV24 «Персона дня» предостерёг, что партию «Прогрессивные» ожидают трудные времена, особенно в контексте политической ситуации в столице — Риге.

Комментируя завершившиеся муниципальные выборы, Розенвалдс особенно подчеркнул роль партии «Прогрессивные» и указал на возможные трудности, с которыми она может столкнуться.

Профессор отметил, что «золотая карта» формально сейчас в руках «Прогрессивных», так как они первыми взяли на себя инициативу по формированию нового правящего большинства. Однако он выразил сомнение в успешности этого процесса: «Очевидно, что первый ход за “Прогрессивными”. Они начнут формировать правящую коалицию, но удастся ли им это — вопрос спорный, учитывая, что “Национальное объединение” и “Объединённый список” уже фактически заблокировались, указав, что они в Рижской думе работают вместе в одной фракции. А это означает, что у них наибольшее количество голосов».

По мнению Розенвалдса, переговоры о создании коалиции будут сложными и не приведут к быстрому соглашению.

Многое будет зависеть от позиции «Нового Единства» — поддержит ли оно «Прогрессивных»?

Политолог подвёл итог, что партию «Прогрессивные» ждут непростые времена.

Как уже сообщалось, на муниципальных выборах в Рижскую думу партия Айнара Шлесера «Латвия на первом месте» (LPV) получила 13 мандатов, «Прогрессивные» — 11, «Национальное объединение» — 10, «Новое Единство» — 9, «Суверенная власть» и объединение «Яунлатвиеши» — по 8, партия «Стабильности» — 5, а «Объединённый список» — 4 мандата.

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#выборы #рижская дума #политолог
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