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Москва завершит войну в Украине после вывода войск НАТО из стран Балтии - ДОПОЛНЕНО 4 1545

Политика
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Сергей Рябков.

Сергей Рябков.

Москва завершит войну в Украине после того, как НАТО выведет войска из стран Балтии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом пишет литовский госпортал LRT.

В отрывке, процитированном изданием Newsweek в понедельник, Рябков утверждает, что так называемой коренной причиной вторжения Москвы в Украину стало расширение НАТО на запад.

Чиновник, ответственный за переговоры с Соединёнными Штатами, по-видимому, вернулся к ультиматуму Кремля до 2022 года — требованию НАТО отступить к границам 1997 года.

Перед полномасштабным вторжением Кремль выдвинул ультиматум, требуя, чтобы Украина разоружилась, отказалась от стремлений вступить в НАТО, а альянс вывел войска из стран Балтии и Восточной Европы.

Балтийские официальные лица и наблюдатели считают, что это могло бы открыть путь к потенциальной российской агрессии против Эстонии, Латвии и Литвы.

НАТО разместило многонациональные батальоны в трёх странах в рамках пакета сдерживания, согласованного после российской агрессии против Украины в 2014 году. Количество войск было увеличено после вторжения в 2022 году.

**Дополнено: Заявление Рябкова прокомментировал посол Латвии при НАТО Марис Риекстиньш. **

«Очень странная интерпретация того, что сказал заместитель министра иностранных дел России Рябков. Он не упомянул ни одной страны Балтии. И даже если в Москве мечтают о «выходе НАТО», помните — мы являемся членами НАТО более 20 лет. И так будет всегда!», — написал в Х Марис Риекстиньш.

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#нато #латвия-россия
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(4)
  • Д
    Дед
    10-го июня

    А чего, нормальный расклад! Глядишь, латышские политики адекватнее станут. В Афганистане, те, кто бежал за самолетом, тоже думали, что власть америкосов вечна, а вот как вышло....

    47
    4
  • A
    Aleks
    10-го июня

    Да ладно...Гораздо раньше-как только сократится поголовье украинцев и куда уже готовы переехать 70 млн евреев из разных стран.Хорошая страна,земля ,природа,климат.. Об этом ,не стесняясь,говорят многие раввины. Хотя Клинтониха в интервью и про Латвию говорила.Может либералы России потом Латвию либералам США продадут вместе с оставшимся населением...Ничего исключать от сионистов России нельзя.

    14
    26
  • С
    Сарказм
    Aleks
    10-го июня

    Е-мое, вызовите уже кто-то этому пациенту профильных врачей и терапию усильте, имеющаяся явно не справляется. Ну или в качестве альтернативы мжно правоохранителям цитатки забросить, имхо он уже наговорил на годик в учреждении закрытого типа, там тоже могут полечить

    12
    6
  • A
    Aleks
    Aleks
    10-го июня

    Послушай,zidopidorok,вы ж ответить не можете,зная правду и переходите на личности,в отличии от меня,который приводит только факты.Прав Ходос:Бей zidov-спасай евреев. И никакого антисемитизма.Жди,Сарказманс.

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