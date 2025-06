В отрывке, процитированном изданием Newsweek в понедельник, Рябков утверждает, что так называемой коренной причиной вторжения Москвы в Украину стало расширение НАТО на запад.

Чиновник, ответственный за переговоры с Соединёнными Штатами, по-видимому, вернулся к ультиматуму Кремля до 2022 года — требованию НАТО отступить к границам 1997 года.

Перед полномасштабным вторжением Кремль выдвинул ультиматум, требуя, чтобы Украина разоружилась, отказалась от стремлений вступить в НАТО, а альянс вывел войска из стран Балтии и Восточной Европы.

Балтийские официальные лица и наблюдатели считают, что это могло бы открыть путь к потенциальной российской агрессии против Эстонии, Латвии и Литвы.

НАТО разместило многонациональные батальоны в трёх странах в рамках пакета сдерживания, согласованного после российской агрессии против Украины в 2014 году. Количество войск было увеличено после вторжения в 2022 году.

**Дополнено: Заявление Рябкова прокомментировал посол Латвии при НАТО Марис Риекстиньш. **

«Очень странная интерпретация того, что сказал заместитель министра иностранных дел России Рябков. Он не упомянул ни одной страны Балтии. И даже если в Москве мечтают о «выходе НАТО», помните — мы являемся членами НАТО более 20 лет. И так будет всегда!», — написал в Х Марис Риекстиньш.

Very strange interpretation of what was said by RU deputy FM Ryabkov. He didn’t make any reference to Baltic states.And even if they in Moscow might have dreams of “NATO pulling out”,remember- we are members of NATO for 20+years. And it will stay that way! https://t.co/yWDl8YV0hC