Москва завершит войну в Украине после того, как НАТО выведет войска из стран Балтии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом пишет литовский госпортал LRT .

В отрывке, процитированном изданием Newsweek в понедельник, Рябков утверждает, что так называемой коренной причиной вторжения Москвы в Украину стало расширение НАТО на запад.

Чиновник, ответственный за переговоры с Соединёнными Штатами, по-видимому, вернулся к ультиматуму Кремля до 2022 года — требованию НАТО отступить к границам 1997 года.

Перед полномасштабным вторжением Кремль выдвинул ультиматум, требуя, чтобы Украина разоружилась, отказалась от стремлений вступить в НАТО, а альянс вывел войска из стран Балтии и Восточной Европы.

Балтийские официальные лица и наблюдатели считают, что это могло бы открыть путь к потенциальной российской агрессии против Эстонии, Латвии и Литвы.

НАТО разместило многонациональные батальоны в трёх странах в рамках пакета сдерживания, согласованного после российской агрессии против Украины в 2014 году. Количество войск было увеличено после вторжения в 2022 году.

**Дополнено: Заявление Рябкова прокомментировал посол Латвии при НАТО Марис Риекстиньш. **

«Очень странная интерпретация того, что сказал заместитель министра иностранных дел России Рябков. Он не упомянул ни одной страны Балтии. И даже если в Москве мечтают о «выходе НАТО», помните — мы являемся членами НАТО более 20 лет. И так будет всегда!», — написал в Х Марис Риекстиньш.