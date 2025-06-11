Берзиня: надо разобраться со случившимся, чтобы обеспечить процесс выборов в Сейм

Необходима полноценная оценка ситуации, чтобы обеспечить качественный процесс выборов в Сейм, считает министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня, которая в среду объявила об отставке.

"Взяв на себя политическую ответственность за технические проблемы, произошедшие во время выборов, я приняла решение уйти с поста министра умного управления и регионального развития", - отметила Берзиня.

Министр с удовлетворением смотрит на проделанную работу: создание Центра искусственного интеллекта, план действий по восточной границе, шаги по развитию ареала Рижской метрополии и работу в сфере охраны природы.

Сегодня в 18:00 Берзиня созвала пресс-конференцию в Министерстве умного управления и регионального развития.

Как сообщалось, Берзиня в среду уведомила Силиню о своем уходе с поста министра, и премьер-министр приняла ее отставку.